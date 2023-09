Berlin -Nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin wird der Ruf nach schärferen Sicherheitsmaßnahmen und insbesondere verstärkter Videoüberwachung immer lauter. Während der rot-rot-grüne Senat in Berlin die Videoüberwachung in der Hauptstadt derzeit nicht ausweiten möchte, hat der Städte- und Gemeindebund einen solchen Schritt für Deutschland gefordert – und schloss sich damit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) an.