Duisburg -Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hatte gegen zwei festgenommene Brüder aus dem Kosovo, wegen der möglichen Planung eines Anschlags auf das Einkaufszentrum Centro Oberhausen, ermittelt. Nun sind die Brüder wieder auf freiem Fuß.

Die Ermittler gingen nach ersten Angaben nicht davon aus, dass ein Anschlag unmittelbar geplant war. Nach Hinweisen aus Sicherheitskreisen hatten Spezialeinheiten die Verdächtigen in der Nacht zum Freitag in einer Wohnung in Duisburg festgenommen.

„Trotz intensivster Recherchen und Ermittlungen der Essener Polizei ließ sich der gemeldete Verdacht gegen die salafistisch geprägten Verdächtigen polizeilich nicht weiter erhärten“, teilte die Polizei in Essen am Samstag mit. Die beiden Männer seien daher aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. (dpa)

