Mit 49 Toten und 53 Verletzten, ist das Attentat von Orlando der schlimmste Terrorakt in der Geschichte Amerikas seit 9/11. Weltweit fragen sich die Menschen, warum jemand so eine Tat begeht.

Doch neben der Frage nach den Motiven, wird auch die Frage nach dem Wie aufgeworfen. Wie kam Omar Mateen an eine Schusswaffe? Er war den Behörden doch bekannt. Besonders Amerika diskutiert, wie so häufig nach Schießereien, seine Waffengesetze.

Demokratische Abgeordnete forderten strengere Richtlinie für den Erwerb so wie das Tragen von Waffen. Die Republikaner im Kongress sind gegen Verschärfungen. Sogar die Vereinten Nationen schalteten sich in die Diskussion ein. „Es ist schwer, eine rationale Begründung zu finden, die erklärt, wieso Menschen dort so einfach Schusswaffen kaufen können“, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad Al-Hussein, am Dienstag in Genf.

Denn in den vergangenen beiden Jahren gab es mehr als 50.000 Vorfälle in denen Waffen eingesetzt wurden - und zwar jedes Jahr. Nach Venezuela und El Salvador führen die Vereinigten Staaten damit die Liste der Länder an, in denen es die meisten Todesopfer durch Schusswaffen gibt. Gerade das letzte Jahr zeigt, dass so genannte Massenschießereien fast zum Alltag der Amerikaner geworden sind.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bis zu 310 Millionen Waffen befinden sich in Privathänden

Die „New York Times“ hat in einer Recherche aufgezeigt, wie einfach es in den USA ist, an Waffen zu kommen. Die Mehrzahl der Waffen, die bei den letzten großen Massenschießereien genutzt worden sind, sind demnach auf legalem Wege gekauft. Dass die Täter oft einen kriminellen Hintergrund haben oder sogar psychisch krank sind, wird weder kontrolliert noch berücksichtigt.

Eine Untersuchung der University of Sidney aus dem Jahr 2014 zeigt, wie die Zahlen genau aussehen. Zwischen 270 und 310 Millionen Waffen befinden sich demnach in Privathand. Damit besitzt theoretisch jeder US-Amerikaner eine Waffe.

Ereignisse wie das Attentat in Orlando, bei denen Täter möglichst viele Menschen erschießen wollen, können damit wesentlich einfacher geplant und begangen werden.