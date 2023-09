Berlin -Nach der Axt-Attacke in einem Regionalzug warnt das Bundeskriminalamt (BKA) einem Bericht zufolge vor weiteren Anschlägen in der Bahn. In einem aktuellen BKA-Lagebild heißt es dem „Focus“ zufolge, das Verkehrsmittel Bahn unterliege einer „hohen Bedrohungsqualität, die sich jederzeit in einem (erfolgreichen) Anschlag manifestieren kann“.

Der Gefährdung des Bahnverkehrs und seiner Einrichtungen müsse „weiterhin eine herausgehobene Stellung zugerechnet werden“. Ein aus Afghanistan stammender Flüchtling hatte am Montagabend in einem Regionalzug bei Würzburg insgesamt fünf Menschen mit Axt- und Messerhieben verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich. Er wurde von Polizisten erschossen.

Das BKA erwartet dem „Focus“-Vorabbericht vom Freitag zufolge, dass der Anschlag die rechte Szene „bestärken“ werde. Asylbewerber könnten nach dem Würzburger Vorfall „verstärkt in den Zielfokus von Gewaltstraftaten rücken“, heißt es demnach in dem BKA-Lagebild. Dabei könnten Rechtsextremisten ihre Angriffe „sowohl außerhalb als auch innerhalb“ von Flüchtlingsunterkünften verwirklichen. (dpa)