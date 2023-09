Berlin -Nach dem Votum der Briten für einen Ausstieg aus der Europäischen Union relativieren Volksentscheidungsbefürworter in Deutschland ihre Position. Vor allem CSU und SPD plädieren zwar weiter dafür, sagen aber zugleich, es gebe gerade keinen Bedarf.

So will die CSU an ihrer Forderung festhalten, Volksabstimmungen auf Bundesebene einzuführen. „Das kommt wieder in unser Wahlprogramm“, heißt es. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Hans-Peter Friedrich, warnt im „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Man kann nicht gegen Volksabstimmungen sein, nur weil sie schlecht ausgehen könnten.“ Es gebe nun mal Entscheidungen, die „nicht aus der Machtvollkommenheit eines auf vier Jahre gewählten Parlaments“ entschieden werden dürften. CSU-Chef Horst Seehofer schränkte jedoch ein, eine Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft sei unnötig. Die Umfragen zeigten ja, dass sich die Deutschen mit einer starken Mehrheit für Europa aussprächen. „Was sie wollen, ist eine bessere EU. Darüber brauchen wir keine Volksabstimmung.“

Haltung der Deutschen ist „momentan deutlich proeuropäischer"

Ähnlich argumentiert die SPD. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sagte dieser Zeitung: „Das deutsche Grundgesetz sieht ein Referendum über die Mitgliedschaft in der EU nicht vor.“ Im Übrigen brauche Deutschland aber „keine Angst vor einer solchen Abstimmung zu haben. Wir dürfen uns zwar nicht darauf verlassen, dass das automatisch immer so bleibt, aber: Die Haltung der Menschen in Deutschland ist zumindest momentan deutlich proeuropäischer als in Großbritannien.“ Maas war 2011 entschieden für einen Volksentscheid über die Euro-Rettung eingetreten: „Wir haben völlig verlernt, dass wir für ganz wichtige strategische Entscheidungen in unserem Land ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Zustimmung brauchen.“

Die CDU bleibt bei ihrem strikten Nein. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen erklärte der „Bild am Sonntag“: „Was in Großbritannien passiert ist, sollte uns die Augen öffnen. Bei so existenziellen Fragen ist das Risiko extrem groß, dass Populisten die Befragung für hemmungslose Stimmungsmache kapern.“ In den Koalitionsverhandlungen 2013 hatten sich CSU und SPD auf die Einführung von Volksabstimmungen verständigt, waren damit aber an der CDU gescheitert.

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner unterstrich unterdessen, es lasse „sich nicht immer eindeutig sagen, ob repräsentative oder direkte Entscheidungen die besseren Ergebnisse erzielen. Klar ist jedoch, dass Beteiligung in unserer Gesellschaft ein Wert an sich darstellt. Deshalb bin ich nach wie vor der Auffassung, dass die repräsentative Demokratie durch direkte Elemente ergänzt werden sollte.“

Linksparteichefin Katja Kipping forderte „eine gemeinsame europaweite Abstimmung der Bevölkerungen in der EU. Wir dürfen und können die Frage der Demokratie nicht der Rechten überlassen. Ja, wir sollten über unser aller Zukunft gemeinsam entscheiden.“

Die Jungen sind für Europa, die Alten dagegen

Das Wahlverhalten der Briten im EU-Referendum war stark von ihrem Alter beeinflusst: Je älter, desto EU-kritischer.

73 Prozent der 18- bis 24-Jährigen stimmten gegen den Brexit und für den Verbleib in der EU. In der Altersgruppe 25 bis 34 hatten die EU-Befürworter noch eine Mehrheit von 62 Prozent, bei den 35- bis 44-Jährigen waren es noch 52 Prozent.

Am deutlichsten lehnten die Über-65-Jährigen die EU ab. 60 Prozent von ihnen stimmten für den Brexit. (dpa)