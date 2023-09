Berlin -Wenn Angela Merkel an diesem Dienstagmorgen im Bundestag ihre Regierungserklärung zum Brexit abgibt, werden die schwarz-roten Minister friedlich nebeneinander sitzen. Auch in der Debatte sind laute Streitereien von Union und SPD kaum zu erwarten. Doch das Thema besitzt erhebliche Sprengkraft für die große Koalition. „Wir sind in Fragen der Europapolitik nicht immer einer Meinung gewesen, und das ist auch heute so“, umschreibt SPD-Generalsekretärin Katarina Barley den Dissens.

Das ist sehr diplomatisch formuliert. Seit der Entscheidung der Briten, die Europäische Union zu verlassen, knirscht es gewaltig im Koalitionsgebälk. Der sozialdemokratische EU-Parlamentspräsident Martin Schulz und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) riefen London ausdrücklich zum schnellen Austritt auf. „Unverzüglich“ solle das geschehen, sagt nun auch Barley. Die Kanzlerin wünscht zwar keine Hängepartei, erklärte aber auch, sie werde sich „nicht wegen einer kurzen Zeit verkämpfen“.

Sieben Jahre Sparkrise

Mögen hinter dieser Differenz auch taktische Überlegungen stehen, so zielt Gabriels Kritik an den Fehlern der Europapolitik direkt auf die Kanzlerin und ihren Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Schon am Freitag hatte der SPD-Chef gesagt, dass „sieben Jahre Finanz- und Sparkrise“ zu einer Entfremdung der Bürger von der EU geführt hätten. Am Wochenende forderte er: „Wir müssen Europa entgiften!“ Auf dem Kontinent gebe es eine massive Spaltung zwischen Gewinnern und Verlierern, die durch das „Austeritätsjoch“ hervorgerufen worden sei.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zwar erschließt sich der Zusammenhang zwischen dem Ausgang des britischen Volksentscheids, bei dem gerade die Jüngeren für einen Verbleib in Europa stimmten, und der beklagten hohen Jugendarbeitslosigkeit in Spanien oder Griechenland nicht auf den ersten Blick. Doch darum geht es auch nicht. Die SPD hat immer für mehr Investitionen in den Krisenstaaten unter dem Stabilitäts- und Wachstumspakt plädiert und damit auch mehr Umverteilung von Nord nach Süd gefordert, während die Union auf Reformen und Schuldenabbau drängte. Nun droht die EU auseinanderzufliegen, und Gabriel wittert die Chance, Merkels Sparpolitik dafür verantwortlich zu machen.

Merkel lässt sich Zeit

Dass die Kanzlerin zudem nach der Brexit-Entscheidung wie üblich zunächst auf Zeit zu spielen scheint, bietet aus Gabriels Sicht eine zweite Angriffsfläche. Schon am Freitag war der Vizekanzler gut eine Stunde vor der Kanzlerin vor die Kameras getreten. Am Montag stichelte er mit Blick auf den EU-Gipfel am nächsten Tag: „Das Signal der Staats- und Regierungschefs muss lauten: Klarheit statt Taktiererei, entschlossenes Handeln statt Zaudern.“

An diesem Dienstag treffen sich die sozialdemokratischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel bereits am Mittag zu einer Vorbesprechung. Daran nimmt auch Gabriel teil. Die Gelegenheit zu einem Pressestatement mit Seitenhieben gegen Merkel wird er sich kaum entgehen lassen. Der Tenor ist absehbar. „Die SPD steht für den Zusammenhalt in Europa. Wir sagen aber auch: Wir brauchen ein besseres Europa. Jetzt erst Recht“, sagte seine Generalsekretärin Barley der Berliner Zeitung.

Die Spannungen in der großen Koalition werden so schnell kaum abklingen. Der Zufall will es nämlich, dass sich am Ende der Woche für die Genossen eine weitere Chance zur Profilierung bietet. Die Partei kommt in Berlin zu einer Programmkonferenz zusammen. Hauptredner ist Gabriel. Sein Thema: „Das europäische Projekt in stürmischen Zeiten – sozialdemokratische Perspektiven für einen Neustart.“