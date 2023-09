Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok im Interview über die nächsten Schritte und den Lerneffekt für Resteuropa.

Herr Brok, Großbritannien hat entschieden und verlässt die EU. Nach dem Mord an der proeuropäischen Labour-Abgeordneten Jo Cox schien zwischenzeitlich noch eine Trendwende möglich. Warum haben sich am Ende doch die Brexit-Befürworter durchgesetzt?

Darüber zu spekulieren, ist müßig. Trauriger Weise hat letztlich wohl eine von Lügen und Verleumdung geprägte Stimmungsmache über die sachliche Argumentation gesiegt. Frau Cox ist das Opfer einer vergifteten politischen Auseinandersetzung geworden.

Premierminister David Cameron muss der EU nun den offiziellen Austrittswunsch der Briten übermitteln. In den vergangenen Wochen wurden vier mögliche Modelle für die künftige Zusammenarbeit diskutiert. Welche Variante ist am sinnvollsten?

Das Schweiz- oder das Norwegen-Modell. Nur mit einer dieser beiden Varianten bliebe Großbritannien im europäischen Binnenmarkt. Dann wäre alles einfacher, weil wir weiterhin gemeinsame Regeln und Qualitätsstandards hätten. Ich vermute allerdings, dass die Briten diese Modelle ablehnen werden. Sie müssten nämlich alle Binnenmarktregeln der EU akzeptieren, gleichzeitig auf ihr Stimmrecht verzichten und außerdem weiter Beiträge für die europäische Forschungs- und Strukturpolitik zahlen. An Souveränität gewinnen sie so jedenfalls nicht. Im Gegenteil: Sie werden schwächer und verlieren Gestaltungskraft.

Was ist mit dem WTO-Modell oder einem Freihandelsabkommen wie Ceta?

Wenn der Handel künftig nach den Regeln der Welthandelsorganisation abläuft, werden wieder Zölle erhoben. Großbritannien wäre für die EU dann ein Wirtschaftspartner wie jeder andere Drittstaat. Für uns wäre das nicht schön, für die Briten ökonomisch gesehen eine Katastrophe. Das gilt auch für ein Freihandelsabkommen: Auch dann würden sie ihre Rolle als Tor zum europäischen Binnenmarkt verlieren. Eine endgültige Entscheidung wird in den nächsten zwei Jahren aber noch nicht fallen. In den Scheidungsverhandlungen wird erstmal nur der Rahmen gesetzt.

Die EU muss noch lernen

Die Verhandlungen mit Großbritannien sind das eine. Welchen Lerneffekt muss die EU aus dem Brexit für sich selbst ziehen?

Wir müssen die Union reformieren und vertiefen. Leider sind wir heute in vielen Bereichen noch nicht ausreichend handlungsfähig, weil einzelne Mitgliedstaaten in der Vergangenheit wichtige Instrumente blockiert haben. Diese Instrumente müssen wir jetzt schaffen. Europa ist nicht das Problem. Die Bürger klagen nicht darüber, dass die EU zu viel regelt, sondern dass sie bestimmte Probleme nicht behebt. Ein Kerneuropa ist jedenfalls keine Lösung. Wir müssen die EU, so wie sie heute besteht, stärken.

Was heißt das konkret?

Dass wir jetzt in Sachen Wirtschafts- und Währungsunion, aber auch in der Flüchtlings- und in der Außen- und Sicherheitspolitik noch weiter gehen müssen als bisher, um die Union krisenfester zu machen. Die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, kann kein Staat alleine bewältigen. Deshalb müssen wir die Möglichkeiten, die uns der Vertrag von Lissabon bietet, für eine noch engere Zusammenarbeit nutzen. Richtig wäre: Eine Koalition der Willigen geht voran und nimmt die anderen Länder mit. Wo der Vertrag ausgeschöpft ist, brauchen wir Vertragsänderungen. In dem Fall möchte das Europäische Parlament einen Verfassungskonvent einsetzen. So stellen wir sicher, dass auch die nationalen Parlamente beteiligt werden.

Mit Blick auf Reformen: Ist der Brexit vielleicht auch eine Chance für Europa?

Vordergründig kann das so sein, weil die Briten so gesehen nicht mehr stören. Ich hätte mich trotzdem für ihren Verbleib in der EU entschieden. Zumal sich Großbritannien ja im Rahmen des vereinbarten Reformpakets vom Februar bereiterklärt hatte, weitere Vertiefungen der Union und der Eurogruppe nicht mehr zu verhindern.

Wie konstruktiv sieht künftig die Zusammenarbeit zwischen der EU und Großbritannien aus?

Das hängt von den Briten und der Art und Weise ab, wie sie sich verhalten. Sie müssen sich der Konsequenzen bewusst sein. Und wir müssen ihre Entscheidung respektieren. Man ist nie gut beraten, aus Zorn heraus zu handeln.

Sie haben davor gewarnt, dass der Brexit zu einem Präzedenzfall für andere Länder wird. Wie groß ist diese Gefahr jetzt?

Wir sehen ja jetzt schon, dass Rechtspopulisten wie etwa Geert Wilders in den Niederlanden ähnliche Anträge vorantreiben wollen. Gefährlich werden solche Debatten, wenn Emotionen alles andere überlagern. Falsche Behauptungen in Migrationsfragen wie zuletzt in vielen britischen Medien machen den Menschen Angst. Über Fakten wird dann nicht mehr diskutiert. Aber ein Referendum ist nicht der neue Weg, um für einzelne Mitgliedstaaten gesonderte Deals auszuhandeln. Es ist ein Antrag, zu gehen. Und raus heißt raus. In einer Gemeinschaft kann sich nicht einer nach Belieben einfach die Rosinen rauspicken. Deshalb müssen wir jetzt schnell handeln und zeigen: Ein Austritt bringt nur Nachteile.

Was, wenn Großbritannien irgendwann zurück in die EU will?

Dann müssen wir anfangen, neu zu verhandeln. So wie bei jedem neuen potenziellen Mitglied auch. Einfach zu sagen: So, jetzt sind wir wieder da, jetzt machen wir wieder mit, daraus wird nichts.