Berlin -Weniger Zuwanderung bedeutet, es bleibt mehr für die Inländer übrig. Dieser einfachen Rechnung folgend stimmten Ende Juni viele Briten für einen Ausstieg aus der EU. Von einer strengeren Migrationskontrolle erhoffen sie sich mehr Jobs und höhere Einkommen. Doch wahrscheinlich wird diese Hoffnung enttäuscht. Es mehren sich die Anzeichen, dass die britischen Arbeitnehmer vom Brexit nicht profitieren werden.

Ein erster Indikator für den Preis des EU-Ausstiegs ist die Inflation. Sie zieht im Gefolge des Brexit-Referendums an. Grund: Das britische Pfund hat an Wert verloren, was Importwaren teurer macht. In den Geschäften ist dieser Effekt noch nicht zu sehen: Im Juli stiegen die Konsumentenpreise in Großbritannien um 0,6 Prozent gegenüber Vormonat und damit nur etwas stärker als im Juni, teilte das Nationale Statistikamt am Dienstag mit.

Unternehmen wollen Preise anheben

Deutlich teurer geworden sind dagegen Güter und Rohstoffe, die britische Unternehmen zur Produktion benötigen. Diese Input-Preise stiegen im Monat nach dem Referendum um 4,3 Prozent und dies nach zwei Jahren des Rückgangs. Hier dürfte das schwache Pfund eine Rolle gespielt haben. Diesen Effekt werden wohl auch bald die britischen Konsumenten spüren: Nach einer Umfrage der Zentralbank plant die Mehrheit der Unternehmen, ihre Preise auf Grund des Brexit-Votums anzuheben. Die Ökonomen der Bank Unicredit schätzen, dass die Gesamtinflationsrate in Großbritannien bis zum Jahresende auf ein Prozent klettern und Ende 2017 drei Prozent erreichen wird.

Die Preise steigen, gleichzeitig dürften die Einkommen kaum stark steigen. Denn auch wenn dem Brexit keine Krise oder Rezession folgt, so dürfte der nahende EU-Ausstieg doch das Wirtschaftswachstum dämpfen. Und das drückt auf die Entwicklung der Löhne.

Stundenlöhne steigen wohl nur um ein paar Cent

Nun hoffen viele Briten, dass durch eine geringere Zuwanderung das Angebot an Arbeitskräften im Land abnimmt und dadurch die Löhne doch stärker zulegen könnten. Dies hält aber die britische Resolution Foundation für unwahrscheinlich. Die Londoner Wirtschaftsforscher haben in einer neuen Studie versucht, den Einfluss der Migranten auf das britische Lohnniveau zu messen. Ergebnis: Tatsächlich haben insbesondere die billigen Arbeitskräfte aus Osteuropa in einigen Branchen das Lohnniveau gedrückt. Insgesamt aber sei der Effekt gering und bewege sich bei den Stundenlöhnen im Cent-Bereich.

Die Migration kann damit nicht den außergewöhnlichen Rückgang der realen Löhne in den letzten zehn Jahren erklären – ein Schicksal, das Großbritannien nur mit Krisenländern wie Portugal und Griechenland teilt. Ursächlich hierfür dürften andere Faktoren gewesen sein, zum Beispiel die Schwäche der britischen Gewerkschaften, die Finanzkrise, der extrem flexible Arbeitsmarkt, der relativ geringe Mindestlohn, aber auch die Ausbreitung von Jobs in einfachen Dienstleistungen wie Gastgewerbe oder Einzelhandel. Dort liegen die Löhne bei etwa 60 Prozent des Industrieniveaus.

Insgesamt, so das Fazit der Resolution Foundation, kann die Schließung der Grenzen die Einkommen für die verbliebenen Inländer zwar etwas stützen. Dies werde jedoch weit überkompensiert durch steigende Preise und die Verluste im Zuge der schwächeren Wirtschaftsleistung. Wenn die Briten also mehr verdienen wollen, müssen sie sich an ihre Arbeitgeber wenden, nicht gegen die Migranten.