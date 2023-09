Dortmund -Die schnelle Neuansetzung des Champion-League-Viertelfinalhinspiels zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco steht in der Kritik. BVB-Profi Nuri Sahin und auch sein Trainer Thomas Tuchel verurteilten mit ihren bewegenden Worten nach der 2:3-Niederlage am Mittwochabend die Entscheidung der UEFA.



Nuri Sahin shares his thoughts on what happened last night. Great interview. pic.twitter.com/EI8Bs31flB

Der künftige Sicherheitschef des Fußball-Weltverbandes FIFA hält den Termin für das Nachholspiel in Dortmund nach dem Anschlag für richtig. „Wenn wir einknicken, machen wir genau das, was diese Kriminellen wollen“, sagte Helmut Spahn, der ab dem 2. Mai FIFA-Sicherheitschef wird, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag).



Nach einer Attacke wie auf den BVB-Mannschaftsbus am Dienstag müsse aber abgewägt werden: „Wenn es Tote gegeben hätte, hätte natürlich kein Spiel stattgefunden“, versicherte der Sicherheitschef der WM 2006 in Deutschland.