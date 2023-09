Köln -Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erwartet vom Bundesamt für Verfassungsschutz einen grundlegenden Wandel in der Arbeitsauffassung. Das machte er nach Informationen des Kölner Stadt-Anzeigers am Mittwoch in der Sitzung des Bundestags-Innenausschusses klar. Demnach warf Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau (Linke) nach den jüngsten Zwischenfällen in dem Amt die Frage nach den Konsequenzen auf.

De Maizières Antwort fasste der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer, gegenüber dem Blatt so zusammen: „Der Minister hat deutlich gemacht, dass insbesondere am Standort Köln noch ein Mentalitätswechsel der Belegschaft erforderlich sei.“ Andere Teilnehmer sprachen von der Forderung nach einem „Mentalitätswechsel bis in die Tiefe des Amtes“. Auch wenn der Minister das so nicht gemeint habe, laute seine Erwartung offenbar, dass in dem Amt akkurater gearbeitet werde, heißt es. Mayer betonte: „Das war ein deutliches Statement.“

Hans-Georg Maaßen, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, steht durch De Maizières Äußerung zusätzlich unter Druck. dpa

Die Forderung des innenpolitischen Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, nach personellen Konsequenzen bin hin zur Hausspitze lehnte der CSU-Politiker hingegen vorerst ab. „Wir sollten erst mal die Berichte abwarten“, erklärte Mayer dieser Zeitung. „Anschließend können wir uns über personelle Konsequenzen Gedanken machen.“

Jerzy Montag zum zweiten Mal Sonderermittler im Fall „Corelli”

In der vorigen Woche wurde bekannt, dass im Bundesamt für Verfassungsschutz nicht nur ein bis dahin unbekanntes Handy des langjährigen V-Mannes „Corelli“, sondern auch fünf Sim-Karten in einem Panzerschrank gefunden worden waren, die ihm zugeordnet werden. Das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages setzte daraufhin den ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten Jerzy Montag ein zweites Mal als Sonderermittler im Fall „Corelli“ ein.

Der Spitzel mit dem bürgerlichen Namen Thomas Richter starb 2014 angeblich an einer bis dahin unbekannten Diabetes. De Maizière selbst entsandte ebenfalls einen Sonderermittler, und zwar den langjährigen Vize-Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Reinhard Rupprecht. Beide sollen nun klären, was in dem Amt mit seinen angeblich mehreren tausend Panzerschränken, aber teilweise offenbar fehlender Registratur und Dokumentation los ist. Damit steigt nach allgemeiner Einschätzung auch der Druck auf den Präsidenten des Bundesamtes, Hans-Georg Maaßen.