Das Video, das einen kleinen Jungen im Trikot des frischgebackenen Europameisters Portugal zeigt, der einen trauernden Frankreich-Fan nach dem EM-Endspiel tröstet, bewegte Menschen weltweit. Nun haben die beiden eine offizielle Einladung nach Portugal bekommen.

Wie die portugiesische Tourismus-Behörde am Dienstag mitteilte, lädt sie den kleinen Mathis, dessen Eltern von Portugal nach Frankreich auswanderten, zu einer Reise nach Portugal ein. Auch der noch unbekannte Mann im Frankreich-Trikot sei eingeladen, um „Portugal kennenzulernen und eine echt portugiesische Begrüßung zu erleben“.

Mathis hat sich „echt portugiesisch verhalten“

Portugal hatte das EM-Finale am Sonntagabend gegen Gastgeber Frankreich mit 1:0 in der Verlängerung gewonnen. Nach dem Spiel ging ein Video von einem weinenden Frankreich-Fan, der auf der Pariser Fanmeile von einem Jungen im Portugal-Trikot getröstet wird, um die Welt: Der Junge geht auf den Mann zu und nimmt tröstend seine Hand. Gerührt küsst der Mann den Kopf des Jungen und beide nehmen sich in den Arm.

Diese Geste des kleinen Jungen habe „die intensiven Emotionen des Finales“ schön zum Ausdruck gebracht und gezeigt, „wie man sich freundlich, tolerant und authentisch portugiesisch verhält“, erklärte die Tourismus-Behörde, die einen Aufruf startete, um den unbekannten Frankreich-Fan zu identifizieren. (afp/jr)