Beim Champions-League-Auswärtsspiel in Madrid verhöhnten einige PSV-Fans eine Gruppe Bettler

Der Verein konnte einige von ihnen identifizieren

Sie erhalten ein Stadionverbot, einem Fan wurde die Saisonkarte entzogen

Vier Anhänger des niederländischen Fußball-Erstligisten PSV Eindhoven, die beim Champions-League-Spiel in Madrid mehrere Bettler erniedrigt hatten, sind vom Verein mit mehrjährigen Stadionverboten belegt worden.



Das bestätigte PSV-Boss Toon Gerbrands am Freitag. Die Zutrittsverbote für Eindhovens Philips-Stadion gelten zwischen einem und drei Jahren. Einem fünften vermeintlich beteiligten Fan wurde vorläufig die Saisonkarte entzogen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Bettler mit Münzen beworfen

Die Eindhovener Anhänger hatten am Rande des Achtelfinal-Rückspiels von PSV bei Atletico Madrid (7:8 n.E.) am 16. März auf der Plaza Mayor anwesende Frauen und Männer, die an diesem Touristenknotenpunkt um Geld bettelten, gedemütigt. Unter anderem warfen die Gästefans Münzen in Richtung der bedürftigen Menschen und beklatschten die Versuche der Bettlerinnen und Bettler, ein paar Euros zu ergattern.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ein Handyvideo hatte den Vorfall dokumentiert. Gerbrands hatte die Vorgänge umgehend als „widerwärtig“ und „menschenverachtend“ verurteilt und angekündigt, zunächst den Dialog zu suchen, falls man die Täter identifizieren könne.



Sollten die Betroffenen keine Einsicht zeigen, kämen auch Stadionverbote in Betracht, hatte er damals erklärt. (sid)