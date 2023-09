Berlin -Wenn man sucht, lässt sich auch an Niederlagen etwas Gutes finden. Man muss eben ein bisschen suchen, und das hat CDU-Generalsekretär Peter Tauber getan. „Es ist ein wirklich spannender Wahlabend“, sagt er am Sonntagabend. Der Generalsekretär ist derjenige, den die Bundes-CDU traditionell vorschickt für einen Kommentar. Angela Merkel, die Parteichefin und Kanzlerin, wartet bis zum nächsten Tag, zum Montag. Da sind die Ergebnisse nicht mehr vorläufig und es gab auch noch etwas Zeit zum Nachdenken. Die größte Euphorie ist vorbei, aber auch das Gefühl: Es ist zum Heulen. Der Montag ist die Zeit für Nüchternheit, das passt ja auch ganz gut zu Merkel. Deswegen ersteinmal Peter Tauber.

Das Stammland Baden-Württemberg wurde erneut verloren.

In Sachsen-Anhalt ist die SPD massiv geschwächt.

CDU-Spitzendkandidat Guido Wolf wird zum Sündenbock.

Der heult auch nicht, er ist sogar relativ vergnügt, noch nicht bei seinem Statement in der Parteizentrale, aber später in der Runde der Generalsekretär im ZDF. Spannender Abend, findet er. Licht und Schatten für die CDU. Und: „Die CDU wird in allen drei Ländern gebraucht.“ Alles nicht so ein Drama also.

Alles nicht so ein Drama für die CDU? Von wegen.

Tatsächlich ist für Merkels Partei das Worst-Case-Szenario eingetreten. Das Stammland Baden-Württemberg ist erneut verloren, mit deutlichen Einbrüchen in der Wählerzustimmung. In Rheinland-Pfalz hat Julia Klöckner, die schon als Hoffnungsträgerin und potenzielle Merkel-Nachfolgerin gehandelt worden war, ihren Vorsprung nicht halten können und landete nur auf Platz zwei. Auch hier hat die CDU Stimmen verloren. Und selbst in Sachsen-Anhalt, wo der Wahlsieger immerhin CDU heißt, ist die Partei unter die 30-Prozent-Marke gerutscht. Sie liegt nur wenige Punkte vor der AfD.

Überhaupt die AfD: Mit ihr ist der CDU eine neue Konkurrenz erwachsen, im rechten Lager. Das hat es in dieser Größenordnung noch nicht gegeben. Viele der AfD-Wähler kommen von der CDU – in Baden-Württemberg war es nach Erhebungen des ZDF ein Drittel. Wie es sein kann mit der Konkurrenz auf der eigenen Seite, konnten die Christdemokraten am Beispiel von SPD und Linkspartei studieren. Es ist ein warnendes Beispiel: Es hat dazu geführt, dass die SPD nicht mehr zu ihrer alten Stärke zurückfindet. Die CDU hat sich bisher als letzte verbliebene Volkspartei gefeiert. Damit könnte es – nach ihren eigenen Maßstäben – nun auch vorbei sein. Fürwahr ein spannender, aber sicher kein schöner Abend für die CDU.

Und weil die Flüchtlingspolitik auch in Wahlkampfzeiten das alles überwölbende Thema war, stellt sich natürlich die Frage: Ist der Kurs der Kanzlerin in der Flüchtlingspolitik, ist Angela Merkel selbst durch die Wahlergebnisse in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt bestätigt oder beschädigt worden?

CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf macht sein eigenes Ding

Eine einfache Formel, so war in der CDU immer wieder zu hören, gebe es dafür nicht. Die CDU verliert – Merkel verliert, so einfach sei die Sache nicht. Es deutete sich da schon das Debakel in Baden-Württemberg an. Für Rheinland-Pfalz schwanden Umfragevorsprung und Hoffnungen. Man müsse sich, so hieß es in der CDU, ansehen, wer da verliere. Der baden-württembergische Spitzenkandidat Guido Wolf habe sich zu sehr von Angela Merkel abgesetzt und sei in Sachen Flüchtlingspolitik der AfD hinterhergejagt.

Der Umfragekönig Winfried Kretschmann von den Grünen dagegen habe die Kanzlerin eindeutig unterstützt, Wolf selber habe ihn schließlich als „Kanzlerinnenversteher“ kritisiert. Auf diese Weise kann man die Niederlage für die CDU zum Sieg für Merkel umdeuten. Und weil Julia Klöckner sich zwar an Merkel angeschmiegt, gleichzeitig aber mit zwei Positionspapieren von der Kanzlerin abgesetzt hatte, kann man hier – zumindest aus Sicht der Bundes-CDU - nach dem gleichen Motto verfahren.

Ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Auf „Traurigkeit, Wut und Sorge“ stellt man sich in der CDU-Spitze dennoch ein in der Partei.

Merkel bleibt an der Spitze

In einen Aufstand gegen die Kanzlerin wird es wohl nicht münden, wegen der unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten. Und auch Merkels Gegner in der CDU haben bisher stets betont, dass sie nicht an eine Ablösung ihrer Chefin denken. Der derzeit gemäß des ARD-Politbarometers beliebteste CDU-Spitzenpolitiker, Finanzminister Wolfgang Schäuble, hat in der CDU nicht nur Fans. Ein Kanzlerwechsel würde außerdem die Zustimmung der SPD voraussetzen – die dürfte es wohl kaum geben.

Merkel wird also am Montag die drei Spitzenkandidaten in der Berliner Parteizentrale wie immer am Tag nach Wahltagen mit Blumen bedenken. Die . Eine neue Diskussion zettelte CDU-Bundes-Vize Thomas Strobl bereits am Wahlabend an: In Stuttgart könne die CDU mit SPD und FDP zusammen regieren und damit den Wahlgewinner Winfried Kretschmann in die Opposition schicken. „Eine Regierung gegen den Bürgerwillen, das wird schwierig“, heißt es dazu an anderer Stelle in der CDU.

In Brüssel muss sich Merkel beweisen

Merkel wird in Gedanken am Montag ohnehin schon wieder weiter sein, beim nächsten EU-Gipfel. Der entscheidende Tag für Angela Merkel, so hat es zuletzt in der CDU geheißen, sei nicht der Wahlsonntag, sondern der Donnerstag darauf. Der Freitag noch dazu. Da wird es in Brüssel darum gehen, ob die 28 EU-Mitgliedstaaten sich über die Vereinbarung mit der Türkei doch noch zu neuen Flüchtlingskontingenten durchringen. Es ist eine Vereinbarung, an der man ein Scheitern oder Siegen Merkels eher wird festmachen können.

Merkel selber hat jüngst gesagt, sie denke nicht darüber nach, was passiere, wenn sie ihre Politik nicht durchsetzen könne. Keine Gedanken also über einen Plan B. Wenn man sich den ganzen Tag über immer neue Alternativen Gedanken mache - „da werden Sie ja verrückt“.

CDU-Generalsekretär Tauber gab die Linie noch am Wahlabend vor: Angela Merkel habe in den letzten Umfragen wieder an Zuspruch gewonnen. Es sei also gut, wenn die CDU weiter an ihrem Kurs festhalte. Widerspruch kam umgehend - und wie gewohnt – von der CSU. Deren Generalsekretär Andreas Scheuer erklärte: „Standhaft sein, Augen zu und durch ist mir zu wenig.“ Allerdings hat sich Merkel schon bisher nicht groß von der CSU beeindrucken lassen.

