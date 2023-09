Berlin -Einmal an diesem Abend probiert Sigmar Gabriel tatsächlich seinen Gassenhauer. „Seit 2005 haben wir nirgendwo verloren, wo die SPD den Ministerpräsidenten gestellt hat!“, ruft der Parteichef kämpferisch in den Saal. Doch der Beifall im Willy-Brandt-Haus ist äußerst zögerlich. Formal mag der Spruch ja stimmen. Aber was folgt daraus an einem Tag, den Gabriel selbst als Zäsur bezeichnet? Einem Abend, an dem die Sozialdemokratie in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt praktisch halbiert wird und schwächer als die rechtspopulistische AfD abschneidet?

Nur die rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer kann mit ihrem Ergebnis glänzen.

Die Berliner Genossen sind am Sonntag einem regelrechten Wechselbad der Gefühle ausgesetzt. An den Seiten des Atriums haben die Organisatoren vier große Monitore zur Fernsehübertragung aufgestellt. Auf jedem läuft ein anderer Sender. So mischt sich der laute Jubel über das sensationell gute Ergebnis der rheinland-pfälzischen SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer aus der einen Ecke mit frustriertem Stöhnen aus der anderen Ecke, wo gerade die Hochrechnungen aus Magdeburg eingeblendet werden.

Ohne die Wahlsiegerin aus Mainz wäre das ein todtrauriger Abend für die Sozialdemokraten. Aber Dreyer, die zuletzt in einer fulminanten Aufholjagd an ihrer ursprünglich klar favorisierten CDU-Herausforderin Julia Klöckner vorbeigezogen ist, bewahrt die Genossen vor dem Absturz in die Depression. „Bei uns in der SPD überwiegt die Freude über ein Ergebnis, das noch vor ein paar Wochen als unmöglich galt“, sagt Gabriel. Tatsächlich hatte Dreyer mit einer beeindruckenden Ruhe und Gelassenheit ihren Wahlkampf vorwiegend mit landespolitischen Themen geführt, während Klöckner sich bundespolitisch als Kritikerin der Kanzlerin in der Flüchtlingspolitik zu profilieren suchte.

Gabriels Stuhl wackelt

„Das Ergebnis zeigt, dass sich Haltung, Klarheit und Mut zur politischen Auseinandersetzung auszahlen“, sagt Gabriel. Doch das erklärt die völlig unterschiedlichen Ergebnisse in Rheinland-Pfalz und im benachbarten Baden-Württemberg nur unzureichend. Auch der dortige Spitzenkandidat Nils Schmid hatte die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung unterstützt und Haltung gezeigt. Doch wurde er von dem übermächtigen Grünen-Star Winfried Kretschmann regelrecht erdrückt.

Gabriel ist nicht alleine auf die Bühne des Willy-Brandt-Hauses getreten. Er hat das gesamte Präsidium mitgebracht. Das soll offenbar alle Personalspekulationen im Keim ersticken. Tatsächlich monieren viele Genossen hinter vorgehaltener Hand, eine klare Haltung sei nicht unbedingt das, was der sprunghafte Vorsitzende selbst immer zeige. Manch einer spekulierte über Gabriels möglichen Sturz am Abend des Super-Sonntags. Doch nun kann Gabriel einen echten SPD-Sieg verkünden: Malu Dreyer hat ihm möglicherweise den Job gerettet.

Wie aber geht es weiter mit der gerupften SPD? Gabriel redet sehr lange für einen solchen Abend. 15 Minuten braucht er. Es geht um die Demokratie, die Rechten, die Flüchtlingspolitik. Aber es geht auch um die große Koalition. In der wolle man weiter mitarbeiten. Allerdings müssten dazu „die Chaos-Tage in der Union“ beendet werden. Und das von der SPD geforderte Solidarpaket müsse auf den Weg gebracht werden – gegen den Widerstand „derjenigen, denen die schwarze Null wichtiger ist als der Zusammenhalt der Gesellschaft“. Das sind böse Worte in Richtung Union. Doch der kleinere Partner, das zeigt dieser Abend, wird für geräuschlose Mitarbeit in einer Koalition niemals belohnt.

