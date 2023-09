Berlin -Das hat gerade noch gefehlt. Zur Dieselaffäre kommen jetzt auch noch Ermittlungen des Kartellamts gegen namhafte deutsche Autobauer. Darunter ist auch der Volkswagen-Konzern. Nach den Worten eines Sprechers der Bonner Behörde wurden am 23. Juni die Räume von insgesamt sechs Unternehmen aus der Autobranche durchsucht. 50 Beamte des Kartellamts seien beteiligt gewesen. „Kräfte der örtlichen Polizei und der Landeskriminalämter“ hätten sie unterstützt.

Die drei großen deutschen Autobauer Volkswagen, Daimler und BMW, sowie die Zulieferer ZF und Bosch sind laut Agenturberichten unter anderem betroffen. Damit haben es die wichtigsten Firmen der hiesigen Vorzeigebranche mit Ermittlungen der Wettbewerbshüter zu tun. Das Kartellamt machte – wie üblich – keine Angaben zu den beteiligten Firmen. „Unternehmensnamen kann ich weder bestätigen noch dementieren“, so der Sprecher. Konkret gehe es um den Einkauf von Stahl. Die betroffenen Unternehmen haben – wie ebenfalls üblich – versichert, voll umfänglich mit den Behörden zu kooperieren.

Über den Umfang der möglichen Verstöße machte der Sprecher keine Angaben. Er verwies aber darauf, dass das Kartellamt Durchsuchungen nur auf Basis von gerichtlichen Beschlüssen durchführt. Diese setzen einen Anfangsverdacht voraus. Bis zum Abschluss des Verfahrens gelte aber die Unschuldsvermutung.

Besonders kritisch: Mengenrabatte

Nach ersten Einschätzungen von Insidern könnte es um Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht mit erheblichem Umfang gehen. Stahl ist nach wie vor der wichtigste Grundstoff für die Automobilbranche. Zwar gibt es auch auf der Angebotsseite eine hohe Konzentration. Gleichwohl sind viele Stahlhersteller hochgradig von der Autobranche abhängig. Bei den Ermittlungen geht es offensichtlich um die von Kartellwächtern lange vernachlässigte Nachfragemacht. Große Abnehmer wie Autobauer können ihre starke Position missbrauchen sich untereinander absprechen, um in Verhandlungen Preise zu drücken, Rabatte und andere Konditionen bei der Abnahme von Stählen herauszuschlagen. Mit dem Ausnutzen der Verhandlungsmacht lassen sich Renditen von den Lieferanten, also den Stahlherstellern, zu den Autobauern und großen Zulieferern verschieben.

Unter Experten werden besonders kritisch die Effekte von Mengenrabatten betrachtet: Große Abnehmer können stärkere Rabatte erzielen. Kleinere Kunden müssen höhere Preise zahlen, das kann deren Spielräume für Innovationen und Investitionen verringern. So kann ein Mechanismus ausgelöst werden, der die Kleinen langfristig aus dem Markt drängt. Im konkreten Fall könnten damit mittelständische Autozulieferer gemeint sein. Mit dem Thema Nachfragemacht hat sich das Kartellamt in der jüngeren Vergangenheit vor allem in der Lebensmittelbranche befasst, wo Hersteller auf vier Handelsketten (Edeka, Rewe, Aldi und Lidl) treffen, die zusammen einen Marktanteil von 85 Prozent haben.

Den Konzernen drohen hohe Strafen

Autobauer haben derzeit eine extrem günstige Verhandlungsposition, da es auf dem Weltmarkt massive Überkapazitäten bei den Stahlherstellern gibt. Ein wesentlicher Faktor ist dabei, dass chinesische Erzeuger riesige Mengen zu billigsten Preisen offerieren.

Den Konzernen drohen hohe Strafen. Theoretisch kann das Kartellamt bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes als Bußgeld verlangen – bei Volkswagen wären das mehr als 20 Milliarden Euro. So heftig hat die Bonner Behörde aber bei Weitem noch nicht zugeschlagen. Die Höhe der Strafen ist von der Schwere und Dauer der Verstöße abhängig. Gegen ein Zementkartell hatte das Amt ein Rekord-Bußgeld von 700 Millionen Euro verhängt. Vor Gericht wurde die Summe dann auf rund 400 Millionen gedrückt. Die Autobranche hat in anderen Fällen bereits mit Kartellbehörden zu tun: Großen europäischen Lastwagenbauern, darunter auch Daimler und der VW-Tochter Scania, etwa droht wegen illegaler Preisabsprachen eine Milliardenstrafe.

Für Branchenkenner ist klar, dass nicht nur eventuelle finanzielle Forderungen für die Konzerne relevant sind. Die Ermittlungen rütteln auch zusätzlich am ramponierten Renommee der Branche – nachdem inzwischen klar ist, dass alle deutschen Autobauer mehr oder minder legal bei den Abgaswerten für Dieselmotoren getrickst haben.