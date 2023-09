Kingston -Nach der Dopingsperre des jamaikanischen Sprinters Nesta Carter haben Superstar Usain Bolt und seine Staffelkollegen ihre Goldmedaillen von den Olympischen Spielen 2008 in Peking zurückgegeben. „Es ist hart, dass ich eine meiner Medaillen zurückgeben musste“, sagte Bolt am Freitag der Zeitung „Jamaica Gleaner“. „Ich bin nicht glücklich darüber. Ich werde aber nicht zulassen, dass mich das von meinen Zielen in dieser Saison ablenkt.“

Am Mittwoch hatte das Internationale Olympische Komitee mitgeteilt, dass bei einem erneuten Test der Probe Carters das verbotene leistungssteigernde Mittel Methylhexanamin nachgewiesen worden sei. Daraufhin wurde die gesamte jamaikanische 4x100-Meter-Staffel disqualifiziert. Auch Carter, Asafa Powell, Michael Frater und Dwight Thomas gaben ihre Goldmedaillen zurück. (dpa)