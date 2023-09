Berlin -Am Samstag kehrte Volker Beck heim. Beim Landesparteitag der nordrhein-westfälischen Grünen in Neuss nahm der grüne Bundestagsabgeordnete in der drittletzten Reihe Platz. Landesgeschäftsführerin Marianne Weiss begrüßte ihn persönlich mit den Worten: „Wir freuen uns, dass Du wieder da bist.“ Dann hängte sie ein „Welcome back!“ an, was sich auch als „Welcome Beck“ lesen ließ. Ein entsprechender Hashtag bei Twitter existiert längst. Die Delegierten applaudierten. Am Dienstag nimmt Beck erstmals wieder an einer Sitzung der Bundestagsfraktion teil; so ist es zumindest angekündigt. Auch dort wird es wohl heißen: „Welcome ba(e)ck!“

Der grüne Bundestagsabgeordnete ist nach einem mutmaßlichen Drogenfund zurück in Partei und Fraktion.

Namhafte Vertreter des Judentums in Deutschland setzen sich in einem dreiseitigen Brief für den Grünen-Politiker Volker Beck ein.

Der 55-Jährige war am 2. März in Berlin-Schöneberg mit 0,6 Gramm einer nach offiziellen Angaben „betäubungsmittelsuspekten Substanz“ erwischt worden. Spekulationen, wonach es sich dabei um Chrystal Meth gehandelt habe, wurden nie dementiert. Beck legte seine Ämter als innen- und religionspolitischer Sprecher sowie als Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe nieder und wurde krankgeschrieben. Vor knapp zwei Wochen dann teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit, dass das Verfahren gegen Zahlung einer Geldbuße von 7000 Euro eingezahlt werde. Über die besagten 0,6 Gramm hinaus war offenbar nichts Relevantes gefunden worden.

Jüdische Gemeinschaft stärkt Beck

Am Wochenende wurde nun publik, dass sich prominente Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in einem Brief an die Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter dafür stark machen, Beck die Ämter des religionspolitischen Sprechers sowie des Vorsitzenden der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe zu lassen. Er sei ein „wichtiger und zuverlässiger Partner aller in Deutschland lebenden Juden gleich welcher Staatsbürgerschaft“, heißt es da, und ein „engagierter Mitgestalter" der deutsch-israelischen Beziehungen. Zu den Unterzeichnern gehören die früheren Präsidenten des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch und Dieter Graumann. Beck hatte erst im vorigen Jahr den Leo-Baeck-Preis des Zentralrats bekommen und war dafür vom grünen Bundesparteitag in Halle gefeiert worden.

Ein Mitglied der grünen Bundestagsfraktion sagt zu dem Brief: „Das ist purer Rückenwind.“ Gut möglich, dass dem Wunsch entsprochen wird.

Wiedereinzug in den Bundestag offen

Schon zuletzt war aufgefallen, dass sich die Fraktion mit der Nominierung von Nachfolgern viel Zeit ließ. Zunächst war von „nach Ostern“ die Rede. Nach Ostern verlautete, man wolle die offenen Fragen in Becks Beisein klären. Der äußerte später abermals sein Bedauern über den mutmaßlichen Drogenfund. Sein Verhalten sei „falsch und dumm“ gewesen. Und der Hinweis vom Tag des Rücktritts, dass er sich stets für eine liberale Drogenpolitik eingesetzt habe, dürfe nicht so verstanden werden, dass er den Konsum illegaler Drogen an und für sich goutiere.

Dass Beck innenpolitischer Sprecher bleibt, gilt als ausgeschlossen. Da geht es zu sehr um Recht und Gesetz. Die anderen Posten könne man ihm aber durchaus lassen, sagen Fraktionskollegen. Denn er wolle an seinen Themen „weiter arbeiten“. Und die Religionspolitik liege ihm besonders am Herzen. Zu dem Zweck könne er womöglich auch dem Innenausschuss weiter angehören. „Die Stimmung ist eigentlich gut“, verlautet aus der Fraktion. Gut gegenüber Beck.

Damit ist auch die Frage, ob er 2017 eine Chance auf Wiedereinzug in den Bundestag hat, erneut offen. Listenplatz zwei dürfte anders als beim letzten Mal an den grünen Landesvorsitzenden Sven Lehmann gehen. Er wurde am Samstag in Neuss mit 92 Prozent wieder gewählt. Aber dahinter sei manches möglich, glauben Mitstreiter aus dem Landesverband. Die Liste ziehe wahrscheinlich bis Platz 13 oder 14. Und: „Beck kann reden.“ Es sei „nicht ausgemacht, dass das seine letzte Runde ist“.

Grünen-Chefin Simone Peter steht jedenfalls hinter dem Wahl-Kölner, wie sie Vertreter des linken Flügels. „Diese Unterstützung ist eine große Ehre für Volker Beck, den Träger des Leo-Baeck-Preises“, twitterte sie mit Blick auf den Brief aus der jüdischen Community“, um hinzuzufügen: „und für uns.“