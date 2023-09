Los Angeles -Schauspielerin Amber Heard hat einem Medienbericht zufolge die Scheidung von Hollywood-Star Johnny Depp beantragt. Die 30-Jährige habe den Antrag am Montag bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht, berichtete die Promi-Website „TMZ“ am Mittwoch.

Als Grund für die Trennung habe sie „unüberbrückbare Differenzen“ angegeben. In den nur wenige Tage nach dem Tod der Mutter des 52-jährigen Hollywood-Stars eingereichten Scheidungsunterlagen beantragt Heard laut „TMZ“ Unterhalt.

Kein Ehevertrag

Das Paar, das sich 2011 kennengelernt und Anfang 2015 geheiratet hatte, hatte demnach keinen Ehevertrag. Depp und Heard waren sich nach den gemeinsamen Dreharbeiten zu dem Film „The Rum Diary“ (2011) näher gekommen. Heard spielte unter anderem in Filmen wie „All the Boys love Mandy Lane“ (2006), „The Fighters“ (2006) und „Zombieland“ (2009).

Der drei Mal für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominierte Depp war bereits einmal verheiratet und außerdem mit bekannten Schauspielerinnen und Künstlerinnen wie Wynona Ryder, Kate Moss und Vanessa Paradis liiert. Mit der Französin hat Depp zwei Kinder. (afp)