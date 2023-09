Berlin/Jerusalem -Jetzt hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) im Streit um das Treffen mit regierungskritischen Gruppen in Israel demonstrativ unterstützt: „Wir sind der Meinung, dass es möglich sein muss, in einem demokratischen Land auch kritische Nichtregierungsorganisationen zu treffen, ohne dass das solche Folgen hat“, ließ Merkel am Mittwoch über ihren Sprecher Steffen Seibert ausrichten.