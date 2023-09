Benedikt Höwedes ist als Außenverteidiger mit Deutschland Weltmeister geworden. Trotzdem weiß der Schalker um seine Defizite: „Ich bin kein gelernter Außenverteidiger wie Dani Alves“, gab er gegenüber dem „ARD-Hörfunk“ an. Seinen Defensivaufgaben konnte Höwedes bei der EM bisher gewohnt zuverlässig nachkommen, im Offensivspiel wirkt er aber oft überfordert.

Um die Offensive besser in Szene zu bringen, setzte Joachim Löw im letzten Gruppenspiel der DFB-Elf auf Joshua Kimmich. Der ist zwar auch kein gelernter Außenverteidiger, dafür ist der Münchner von seiner Spielanlage her eher für diese Position geeignet.

Kimmich war nicht nervös

Der Bundestrainer hatte sich von dieser Maßnahme mehr Akzente im Spiel nach vorne versprochen, Und er wurde nicht enttäuscht. Der Youngster präsentierte sich von Beginn an in guter Verfassung, wirkte trotz seines ersten EM-Einsatzes nicht nervös. Mit viel Mut zum Risiko marschierte Kimmich den rechten Flügel auf und ab. Seine erste Flanke nach fünf Spielminuten war gleich gefährlich.

Mario Gomez erzielte das wichtige 1:0 für den Weltmeister. AP

Überhaupt agierten die beiden Außenverteidiger Kimmich und Hector eher als Flügelstürmer denn als Defensivspieler. Sie standen unheimlich weit in der gegnerischen Hälfte und konnten das Spiel so in die Breite ziehen. „Joshua ist ein Super-Kerl. Er hat enorme Qualität, ist immer da, wenn man ihn braucht. Er hat seine Sache heute sehr, sehr gut gemacht“, lobte Mario Götze seinen Teamkollegen nach der Partie.

Am Führungstreffer beteiligt

Joshua Kimmich ärgert sich über eine vergebene Großchance der DFB-Elf. Getty Images

An etlichen gefährlichen Szenen war der 21-jährige Allrounder vom FC Bayern beteiligt, vor allem seine Flanken waren ein ständiger Brandherd. So bediente er Gomez etwa zwei Mal mustergültig und legte auch Müller eine weitere Chance auf - sein Kopfball traf allerdings nur den Pfosten. Zu seinem überzeugenden EM-Debüt passte auch, dass er am deutschen Führungstreffer maßgeblich beteiligt war.

Selbst Kimmichs Konkurrent Benedikt Höwedes lobte die Entscheidung von Joachim Löw, auf den Youngster zu setzen - und er zeigte so welch großer Teamplayer er ist. „Er hat das Spiel absolut belebt und seine Sache klasse gemacht. Es war die richtige Entscheidung des Trainers, mit Jo die offensivere Variante zu wählen. Er hat viel für das Spiel getan, war gefährlich und hat gute Flanken geschlagen“, sagte der Schalker.

Kimmich erinnert an den jungen Lahm

Kimmichs unbekümmerte, aufmerksame Spielweise erinnert sogar ein bisschen an den jungen Philipp Lahm. Wie Lahm hat er die Gabe, in nahezu jeder Situation intuitiv das Richtige zu machen - ob es nun ein Diagonalball oder ein präziser Kurzpass ist.

Bleibt torlos bei der EM: Thomas Müller imago

Aufkeimende Vergleiche wiegelt der junge Münchner allerdings sofort ab: „Ich würde mich nicht mit Philipp Lahm vergleichen, der schon alles in seinem Leben gewonnen hat. Er hat eine Wahnsinns-Karriere hingelegt. Um dahin zu kommen, fehlt noch Einiges.“

Mehr Dani Alves als Höwedes

„Kimmich spielt sehr gut. Aber er muss ja auch nicht verteidigen“, gab auch Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger zu bedenken. In der Tat musste der Rechtsverteidiger keine Defensivaufgaben erledigen, dafür waren die Nordiren im Offensivspiel zu schwach. Ob er Flügelstürmer von Weltklasse-Format stoppen kann, bleibt also abzuwarten. Und trotzdem: Der Rechtsverteidiger Kimmich ist etwas mehr Dani Alves als Höwedes.