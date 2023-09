Brüssel -Die belgische Polizei hat am Donnerstag im Zusammenhang mit dem vereitelten Anschlag in Frankreich ein Grundstück an der Grenze beider Länder durchsucht. Die Razzia finde in der Gemeinde Marke in der Nähe von Kortrijk statt, teilte die belgische Staatsanwaltschaft mit. „Die Ermittlungen werden gemeinsam von belgischen und französischen Ermittlern durchgeführt“, hieß es in der Stellungnahme. Details wurden nicht genannt. Auch ob etwas Verdächtiges gefunden wurde, blieb offen.

Die belgische Polizei hat am Donnerstag ein Grundstück in der Gemeinde Marke nahe der französischen Grenze durchsucht.

Die Razzia stand in direkter Verbindung zu der Festnahme von Reda Kriket, der in Paris einen Terroranschlag geplant hatte.

Weitere Details wurden nicht bekannt.

Die französische Polizei hatte vergangene Woche bei Paris den Franzosen Reda Kriket wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen. In seiner Wohnung wurden fünf falsche Ausweise, neue Mobiltelefone und zwei Computer sichergestellt, die Informationen über den Bau von Sprengsätzen und Extremistengruppen beinhalteten. Kriket wurde nur wenige Tage nach den Anschlägen von Brüssel festgenommen.

Bei den Selbstmord-Anschlägen am Dienstag vergangener Woche im Brüsseler Flughafen und in der U-Bahn wurden nach Angaben der belgischen Regierung über 30 Menschen getötet. (rtr)