Nachdem bei einem Flugzeugabsturz in Kolumbien 71 Menschen starben, sind viele Fluggäste verunsichert. Schließlich soll die Maschine der bolivianischen Fluggesellschaft LaMia zu wenig Treibstoff für den Flug von Santa Cruz in die kolumbianische Stadt Medellín an Bord gehabt haben. Der Chef der Airline wurde nun verhaftet.

„Es gibt auch in Europa Airlines, die Druck auf die Piloten ausüben, möglichst wenig Treibstoff mitzunehmen"

Viele fragen sich nun: Ist das eine gängige Praxis? Wäre so ein Szenario auch bei uns möglich? „Was in Kolumbien geschehen ist, war hochgradig illegal“, erklärt Jörg Handwerg von der deutschen Pilotenvereinigung Cockpit. „So etwas halte ich für ausgeschlossen in Deutschland." Allerdings räumt das Cockpit-Vorstandsmitglied ein: „Es gibt auch in Europa Airlines, die Druck auf ihre Piloten ausüben, möglichst wenig Treibstoff über dem gesetzlich vorgeschriebenen Minimum mitzunehmen, um Geld zu sparen.“

Treibstoff für 30 Minuten Warteschleife sind Pflicht

Handwerg weist jedoch darauf hin, dass das vorgeschriebene Minimum nicht so bemessen sei, dass man mit leeren Tanks am Zielflughafen ankomme. Man müsse immer noch genug Treibstoff dabei haben, um mindestens 30 Minuten Warteschleifen fliegen zu können. Inzwischen sei es allerdings gesetzlich zulässig, unter gewissen Umständen nicht den darüber hinaus notwendigen Treibstoff zu tanken, den man brauche, um einen Ausweichflughafen zu erreichen.

Trotzdem hätten die meisten europäischen Fluggesellschaften diesen zusätzlichen Treibstoff immer dabei, so Handwerg: „Es wird also in der Regel immer über die 30 Minuten Warteschleifen hinaus ausreichend getankt, um zu dem meist nächstgelegenen Ausweichflughafen zu gelangen.“

Druck auf Piloten reduziert die Sicherheit

Dazu komme dann noch Extratreibstoff, der von den Piloten aufgrund ihrer Erfahrung festgelegt werde. „Hier setzen manche Low-Cost-Airlines an und üben Druck auf die Piloten aus, möglichst wenig mitzunehmen.“ Und Handwerg warnt: „Das schränkt die Handlungsoptionen der Piloten oft stark ein und reduziert die Sicherheit.“ Im Jahr 2012 war die Billig-Airline Ryanair in die Schlagzeilen geraten, weil mehrere Maschinen angeblich wegen zu wenig Treibstoff notlanden mussten.

Laut Ryanair starten alle Flüge der Airline jedoch mit einer zusätzlich eingeplanten Menge an Treibstoff, welche die EU-Richtlinien übersteige. Alle Piloten könnten darüber hinaus so viel zusätzlichen Treibstoff mitnehmen, wie sie möchten, teilte die Airline mit. (rer)

