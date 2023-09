Berlin -Sie kennen jemanden aus der Bundesversammlung? Na, dann stellen Sie sich gut mit ihm. Vielleicht schlägt er Sie ja als Bundespräsident vor. Was man sonst noch mitbringen muss, um Staatsoberhaupt zu werden und wie das Wahlverfahren abläuft, erfahren Sie hier.

Wer wählt den Bundespräsidenten?

Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt. Diese hat mehr als 1000 Mitglieder und tagt normalerweise nur einmal in fünf Jahren, da die Wahl des Bundespräsidenten ihre einzige Aufgabe ist und dieser nur alle fünf Jahre gewählt wird. Es sei denn, er tritt zurück, wie zum Beispiel Christian Wulff im Jahr 2012. Die Mitglieder der Bundesversammlung bestehen aus Bundestagsabgeordneten und Ländervertretern in der gleichen Anzahl. Die Zahl der Mitglieder, die von den einzelnen Bundesländern in die Bundesversammlung geschickt werden, hängt von der Bevölkerungszahl der Länder ab. Über diese Kandidaten wird in den Landtagen über Vorschlagslisten der Fraktionen abgestimmt. Bei ihnen handelt es sich meistens um Landtagsabgeordnete, es können aber auch Kommunalpolitiker und Persönlichkeiten aus anderen Bereichen des öffentlichen Lebens ein Mandat erhalten.

Zurzeit besteht der 18. Deutsche Bundestag aus 630 Mitgliedern, so dass die Bundesversammlung aus maximal 1260 Mitgliedern bestehen kann. Das kann sich allerdings durch die Landtagswahlen im September 2016 in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern noch ändern.

Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um Bundespräsident zu werden?

Als künftiger Bundespräsident muss man ein Deutscher oder eine Deutsche sein, das Wahlrecht besitzen und mindestens 40 Jahre alt sein. Grundsätzlich kann also auch ein im Ausland geborener Staatsbürger Bundespräsident werden. Man darf danach noch einmal wiedergewählt werden, so dass man nicht länger als zehn Jahre im Amt sein kann. Nach einer Pause sind weitere zwei Wiederwahlen möglich. Nach seiner Wahl darf der Bundespräsident weder einer gesetzgebenden Körperschaft angehören, noch ein Gewerbe oder Beruf ausüben oder im Aufsichtsrat eines Unternehmens sitzen.

Von Theodor Heuss bis zu Joachim Gauck

Der erste Bundespräsident war Theodor Heuss (r.). Er war vom 12.09.1949 bis zum 12.09.1959 im Amt. imago

Der zweite Bundespräsident Heinrich Lübke war vom 13.09.1959 bis zum 30.06.1969 im Amt. imago

Gustav Heinemann (2 v. r.) war vom 01.07.1969 bis zum 30.06.1974 Bundespräsident. imago

Walter Scheel (m.) war vom 01.07.1974 bis zum 30.06.1979 Bundespräsident. imago

Karl Carstens bei seiner Vereidigung am 01.07.1979. Er war bis zum 30.06.1984 im Amt. imago

Richard von Weizsäcker (l.) war vom 01.07.1984 bis zum 30.06.1994 Bundespräsident. imago

Roman Herzog war vom 01.07.1994 bis zum 30.06.1999 im Amt des Bundespräsidenten. imago

Johannes Rau war vom 01.07.1999 bis zum 30.06.2004 Bundespräsident. imago

Vom 01.07.2004 bis zum 31.05.2010 im Amt: Horst Köhler. imago

Vom 30.06.2010 bis zum 17.02.2012 war Christian Wulff als Bundespräsident im Amt. imago

Joachim Gauck ist seit dem 18.03.2012 Bundespräsident. imago

Wie kann man sich aufstellen lassen?

Jedes Mitglied der Bundesversammlung kann Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten nominieren. In der Praxis einigen sich die Fraktionen allerdings schon im Vorfeld auf bestimmte Bewerber – so nominierten CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 / Die Grünen für die 15. Bundesversammlung den früheren Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde und DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck.

Die Linke stellte die als „Nazi-Jägerin“ bekannt gewordene Journalistin Beate Klarsfeld als Kandidatin auf; die NPD benannte Olaf Rose. Zu dem schriftlichen Vorschlag gehört auch die schriftliche Zustimmungserklärung des vorgeschlagenen Kandidaten.

Wie wird gewählt?

Wie die einzelnen Mitglieder abstimmen, bleibt ihr Geheimnis. Es wird mit „verdeckt amtlichen Stimmzetteln“ gewählt, abgestimmt wird in einer Wahlkabine. In den ersten beiden Wahlgängen ist für die Wahl des Staatsoberhaupts die Mehrheit aller Mitglieder der Bundesversammlung erforderlich (absolute Mehrheit). Wird diese nicht erreicht, findet ein dritter Wahlgang statt. In diesem gewinnt dann der Kandidat, der die meisten Stimmen bekommt (einfache Mehrheit).

Wann wird gewählt?

Am 12. Februar 2017 tritt die 16. Bundesversammlung zusammen.