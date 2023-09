Berlin -Beim Vierer-Gipfel von Deutschland, Russland, Frankreich und der Ukraine im Berliner Kanzleramt konnten kleine Fortschritte für die Eindämmung der Krise in der Ukraine und in Syrien erzielt werden. Dennoch gab es danach erneut Forderungen nach Sanktionen gegen Russland. Außenminister Frank-Walter Steinmeier lehnte diese strikt ab. „Noch so lautstarke Pressestatements oder Sanktionsdrohungen helfen niemandem“, sagte der SPD –Politiker, „der in Aleppo Brot oder medizinische Versorgung braucht“.

Dagegen hält der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, Elmar Brok (CDU), sie für nötig, um Russland von der Unterstützung des Assad-Regimes abzubringen. Am wirkungsvollsten seien Sanktionen gegen Russland Rüstungs-und Finanzindustrie: „Das tut am meisten weh.“ Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), begrüßte, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident François Hollande solche Maßnahmen zumindest nicht ausgeschlossen haben.



Die bisherige „Ankündigung von Folgenlosigkeit, verbunden mit der Bitte um ein Gespräch“ habe die Europäer in „eine politische Situation völliger Einflusslosigkeit“ gebracht. Nach einer achtstündigen Waffenruhe rund um den Gipfel in Berlin haben Russland und Syrien am Donnerstag eine elfstündige Feuerpause begonnen. Sie soll den Rebellen und ihren Anhängern Gelegenheit geben, den eingeschlossenen Osten der Stadt zu verlassen. Die Regimegegner lehnten das jedoch ab. Merkel und Hollande forderten dagegen, dass die Waffen dauerhaft schweigen sollen.

Lob für Verhandlungen

Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung Gernot Erler lobte die Berliner Verhandlungen. Beim Thema Ukraine sei „mehr herausgekommen“ als er erwartet habe, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. Der neue Zeitplan für die Umsetzung des Minsker Friedensabkommens sei „ganz wichtig“. Unter Vermittlung von Merkel und Hollande hatten die Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Petro Poroschenko einen neuen Fahrplan für die Umsetzung des Abkommens von Minsk akzeptiert.



Zu den Vereinbarungen gehört die Entflechtung der Truppen der Ukraine und der prorussischen Separatisten an vier Frontabschnitten sowie die Räumung von Minen in der Ostukraine. Außerdem wurde den Beobachtern der OSZE Bewegungsfreiheit bis an die ukrainisch-russische Grenze zugesichert. Die prorussischen Rebellen lehnten den Vorschlag einer bewaffneten Polizeimission im umkämpften Donbass ab. Details zu dieser Idee wurden nicht genannt. Bisher operiert hier eine 700-köpfige unbewaffnete OSZE-Beobachtergruppe.

Einzelheiten der Vereinbarungen sollen die Außenminister ausarbeiten. „Das wird sicher noch sehr mühselig werden“, sagte die Kanzlerin nach Abschluss der Gespräche im Kanzleramt. Außenminister Frank-Walter Steinmeier arbeitet seit Wochen an der Vorbereitung der „Entflechtungszonen“ für die kämpfenden Parteien.