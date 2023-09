Große Aufregung um ein Bild bei Ikea in Cardiff. Nachdem sich einige Kunden beschwert hatten, dass ein Junge, der auf einem Foto abgebildet wurde, aussähe wie Adolf Hitler, entfernte das Ikea-Management das Bild aus derbritischen Filiale.

Grund für die Aufregung war die Pose. die das Kind auf dem Bild einnimmt. Der Junge hält sich die gekreuzten Finger über die Oberlippe, will wohl einen Schnurbart imitieren. Viele Kunden fühlten sich aber eher an Hitlers charakteristischen Oberlippenbart erinnert.

Zu unangemessen?

So auch Stevie Davies-Evans. Bei Twitter meldete er sich zu Wort und postete ein Foto von dem Bild. Darunter schrieb er: „Habe das gestern in einem eurer „Schlafzimmer“ in eurem Laden in Cardiff gesehen. Zu unangemessen?“

Der Ikea-Filialleiter aus Cardiff Richard Owen entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten, die das Bild verursachte. Außerdem werde es jetzt aus dem Laden entfernt. „Wir können bestätigen, dass eine Fotografie in einem unserer Läden gefunden wurde, welche manche Kunden verärgerte. Wir verwenden solche Bilder häufig, um das Leben zu Hause darstellen zu können. Als wir auf das Problem aufmerksam gemacht wurden, entfernten wir das Bild sofort. Wir entschuldigen uns für diese verursachten Unannehmlichkeiten.“ (jon)