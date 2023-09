Washington -Hurrikan „Irma“ hatte sein Zerstörungswerk im Süden der USA noch nicht beendet, als Tom Bossert, der Heimatschutzberater von Präsident Donald Trump in Washington vor die Presse trat. Ob die Häufung der desaströsen Wetterereignisse die Regierung veranlasse, ihre Haltung zum Klimawandel zu überdenken, wurde er gefragt. „Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Klimawandel – nicht mit seinen Ursachen, sondern mit den Dingen, die wir beobachten“, antwortete Bossert. Im Übrigen seien viele Hurrikans ein jahreszeitliches Phänomen.

Trump-Regierung vermeidet Debatte

Die Replik des Beamten ist vielsagend: Während die katastrophalen Folgen der Wirbelstürme „Harvey“ und „Irma“ ganz Amerikas in Atem halten, will die Trump-Regierung jede Diskussion über den von Menschen verstärkten Treibhauseffekt vermeiden. „Wenn wir Zeit und Mühe darauf verwenden, uns zum jetzigen Zeitpunkt damit zu beschäftigen, ist das sehr gefühllos gegenüber den Menschen in Florida“, sagte Scott Pruitt, der Leiter der Umweltbehörde EPA, ein bekennender Leugner des Klimawandels.

Präsident Trump selbst hat schon vor Jahren behauptet, der Klimawandel sei von den Chinesen erfunden worden, um der amerikanischen Wirtschaft zu schaden. Kürzlich hat er das Pariser Klimaschutzabkommen gekündigt. Ob er diese Entscheidung nun überdenkt? „Ich glaube nicht, dass sich seine Meinung in den vergangenen Wochen geändert hat“, wiegelt seine Sprecherin Sarah Sanders ab.

Widerspruch in der eigenen Partei

An der rechten Basis kommt diese Haltung gut an. Doch nun regt sich zumindest zaghafter Widerspruch in Trumps eigener Partei: „Wenn das kein Klimawandel ist, weiß ich nicht, was es ist“, hielt ihm Tomas Regalado, der republikanische Bürgermeister von Miami, entgegen: „Genau jetzt ist die richtige Zeit für den Präsidenten und die EPA, über den Klimawandel zu sprechen.“

Einer der Vorreiter des neuen Denkens bei den Republikanern ist Carlos Curbelo, der den Florida-Südzipfel unterhalb von Miami im Repräsentantenhaus vertritt. Der 37-Jährige hat gemeinsam mit demokratischen Abgeordneten eine Arbeitsgruppe zum Klimawandel gegründet. „Eine große Mehrheit von Republikanern verändert ihre Position so, dass sie die Wissenschaft akzeptiert und sich zumindest für bescheidene Politikansätze offen zeigt“, berichtete er dem Magazin „Politico“.

Zwar lässt sich eine direkte Kausalität zwischen dem Klimawandel und einzelnen Hurrikans wegen fehlender Langfrist-Statistiken nicht einfach nachweisen. Die überwältigende Zahl von Wissenschaftlern ist aber überzeugt, dass die durch Emissionen forcierte Erwärmung der Luft und des Meeres extreme Wetterlagen begünstigt und die Hurrikans massiv verstärkt.

Diese Zusammenhänge sind außerhalb der US-Regierung weitgehend unbestritten. Auf seinem Rückflug von Kolumbien nahm sich Anfang der Woche deshalb Papst Franziskus den amerikanischen Präsidenten vor. Politiker hätten eine Verpflichtung, auf den Rat der Wissenschaft zu hören, sagte er, ohne Trump beim Namen zu nennen. Die Leugner des Klimawandels nannte der katholische Oberhirte „dumm“, „stur“ und „blind“.