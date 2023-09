Die AfD triumphiert bei den Landtagswahlen in allen drei Bundesländern, vor allem in Sachsen-Anhalt, wo die Partei 24,2 Prozent der Stimmen geholt hat. Was halten die User auf Facebook und Twitter von diesen Wahlergebnissen? Lustiges, Skurriles und Nachdenkliches aus dem Netz.

Liebe AfD-Wähler in Sachsen. Eine Partei ohne Programm oder Lösungen, voller Brandstifter. Ihr beerdigt unser Land. Glückwunsch. https://twitter.com/hashtag/Wahlen2016?src=hash">#Wahlen2016 — Marie von den Benken (@Regendelfin) https://twitter.com/Regendelfin/status/709065476169719808">13. März 2016

wir lachen über trump in den usa. und in sachsen-anhalt holt die https://twitter.com/hashtag/afd?src=hash">#afd 23%. https://twitter.com/hashtag/ltw16?src=hash">#ltw16 — philipp jessen (@jessenphil) https://twitter.com/jessenphil/status/709066007655088129">13. März 2016

Viele Twitter-User sind schockiert über das gute Abschneiden der AfD.

Noch nie war ich einer Bewerbung bei „Goodbye Deutschland“ so nah. https://twitter.com/hashtag/wahlen2016?src=hash">#wahlen2016 — Rob Vegas (@robvegas) https://twitter.com/robvegas/status/709091254869626884">13. März 2016

Fußballer Hans Sarpei kommentierte den Wahlerfolg der AfD mit drastischen Worten: „Wer die #AFD aus Protest wählt, der rast auch auf der Autobahn, um für weniger Verkehrstote zu demonstrieren.“

Momentan ertrage ich nicht mal mehr Ironie zur https://twitter.com/hashtag/AFD?src=hash">#AFD.https://twitter.com/hashtag/Wahlen?src=hash">#Wahlen — Andrea Zach Yoga (@zach_andrea) https://twitter.com/zach_andrea/status/709066596652814336">13. März 2016

Wer die https://twitter.com/hashtag/AFD?src=hash">#AFD aus Protest wählt, der rast auch auf der Autobahn, um für weniger Verkehrstote zu demonstrieren. https://twitter.com/hashtag/Landtagswahlen?src=hash">#Landtagswahlen — Hans Sarpei (@HansSarpei) https://twitter.com/HansSarpei/status/709053703957966849">13. März 2016

https://twitter.com/hashtag/AfD?src=hash">#AfD-Wähler pauschal als dumm zu bezeichnen, greift zu kurz. Viele sind auch einfach nicht intelligent.https://twitter.com/hashtag/wahlen2016?src=hash">#wahlen2016 — ZDF heute-show (@heuteshow) https://twitter.com/heuteshow/status/709080747039170560">13. März 2016

Mit der https://twitter.com/hashtag/AfD?src=hash">#AfD wandern die Stammtische in die Kommunalparlamente. https://twitter.com/hashtag/kwhe?src=hash">#kwhe — Matthias Meisner (@MatthiasMeisner) https://twitter.com/MatthiasMeisner/status/706762727365201920">7. März 2016

Während die meisten Stimmen im Netz gegen die AfD sind, gibt sich die stellvertretende AfD-Chefin Beatrix von Storch auf Facebook und Twitter selbstbewusst. Mit der AfD gebe es wieder eine bürgerlich-liberal-konservativ-patriotische Partei in Deutschland. Gleichzeitig forderte von Storch den Rücktritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

https://www.facebook.com/BeatrixVonStorch/posts/1074342572607187"> Was für ein Erfolg! Die AfD ist angekommen in der deutschen Parteienlandschaft. Es gibt wieder eine Opposition. Und es... Posted by https://www.facebook.com/BeatrixVonStorch/">Beatrix von Storch on https://www.facebook.com/BeatrixVonStorch/posts/1074342572607187">Sonntag, 13. März 2016 https://www.facebook.com/BeatrixVonStorch/posts/1074342572607187" data-width="500">

Auch AfD-Chefin Frauke Petry hat eine klare Ansage an die etablierten Parteien.

Nun müssen die Konsensparteien lernen, sich an den "kleinen" Dingen des Lebens zu freuen . https://t.co/GSgHc6BZ6d">pic.twitter.com/GSgHc6BZ6d — Frauke Petry (@FraukePetry) https://twitter.com/FraukePetry/status/709312847696814080">14. März 2016

Einige gehen sogar so weit, dass sie die Partei mit der NSDAP vergleichen.