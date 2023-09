London -Jose Mourinho kehrt zurück auf die Trainerbank. Elf Monate nach der Entlassung bei Manchester United übernimmt „The Special One“ das Amt des Teammanagers beim englischen Fußball-Spitzenklub Tottenham Hotspur. Dort tritt Mourinho die Nachfolge des am Dienstag entlassenen Mauricio Pochettino an.



Der 56-Jährige erhält einen Vertrag bis Sommer 2023. Es ist bereits der dritte Premier-League-Klub nach United und dem FC Chelsea, den Mourinho betreut.„Die Qualität in der Mannschaft begeistert mich. Mit diesen Spielern zu arbeiten, ist das, was mich gereizt hat“, sagte Mourinho. Klubpräsident Daniel Levy schwärmte vom Portugiesen: „In Jose haben wir einen der erfolgreichsten Teammanager im Fußball. Er hat einen riesigen Erfahrungsschatz, kann Teams inspirieren und ist ein großer Taktiker. Wir glauben, dass er neue Energie und Selbstvertrauen in die Kabine bringen wird.“



„Ergebnisse waren äußerst enttäuschend“

Die Spurs hatten mit der Entlassung von Pochettino auf die sportliche Talfahrt reagiert. Tottenham läuft in der Premier League auf Platz 14 nach zwölf Spieltagen den Erwartungen weit hinterher. Der 47 Jahre alte Argentinier hatte die Mannschaft aus dem Norden Londons noch vor fünf Monaten ins Champions-League-Finale gegen den Ligakonkurrenten FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp geführt.

„Wir waren sehr zurückhaltend, diese Änderung vorzunehmen, und es ist eine Entscheidung, die der Vorstand weder auf die leichte Schulter genommen noch in Eile getroffen hat“, sagte Levy: „Bedauerlicherweise waren die Ergebnisse am Ende der letzten Saison und am Anfang dieser Saison äußerst enttäuschend.“



Pochettino, der Anfang Oktober in der Champions League gegen den deutschen Meister Bayern München mit 2:7 verloren hatte, war 2014 vom FC Southampton nach Tottenham gewechselt und stand bei 293 Pflichtspielen an der Seitenlinie. (sid)