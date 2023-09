Bochum -Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat nach nur 91 Tagen seinen Trainer Ismail Atalan entlassen. Das gab der Tabellen-13. am Montag bekannt. „Wir haben nach gründlicher Analyse der aktuellen sportlichen Situation uns gemeinsam dafür entschieden, dass eine sofortige Beendigung der Zusammenarbeit für beide Seiten die sinnvollste Entscheidung ist“, sagte Manager Christian Hochstätter.

Bis auf Weiteres übernehmen der bisherige U19-Trainer Jens Rasiejewski und Co-Trainer Heiko Butscher das Training und werden am kommenden Samstag beim Zweitligaspiel gegen den SV Sandhausen die Mannschaft betreuen. Atalan hatte erst am 11. Juli, kurz vor Beginn der Saison, das Traineramt vom entlassenen Niederländer Gert-Jan Verbeek übernommen.

Kapitän Bastians suspendiert

Darüber hinaus teilte der VfL mit, dass Kapitän Felix Bastians in den kommenden 14 Tagen suspendiert und somit nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen werde. Hochstätter sagte, er habe am Samstag auf der Jahreshauptversammlung, auf der die Mitglieder für die Ausgliederung der Profiabteilung gestimmt hatten, angekündigt, alles auf den Prüfstand zu stellen. „Dazu gehören auch unpopuläre Entscheidungen, und die Entscheidung, Felix Bastians zu suspendieren, ist eine solche.“

Bastians sei seiner Vorbildrolle als Kapitän, „gerade dem Trainerteam gegenüber, nicht gerecht geworden und hat von Vereinsseite nun Zeit bekommen, darüber nachzudenken“, sagte der Manager, ohne konkret zu werden. (sid)

