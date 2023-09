Berlin -Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will Unternehmen und Kapitalanleger zwingen, ihre Geschäftsbeziehungen mit Briefkastenfirmen den Behörden mitzuteilen. Ein von seinem Haus erstellter Gesetzesentwurf zur Bekämpfung der Steuerumgehung sieht deutlich strengere Meldevorschriften für die Deutschen vor. Vor allem die hierzulande tätigen Banken möchte Schäuble stärker in die Pflicht nehmen. So sollen die Finanzinstitute laut dem Entwurf für Steuerausfälle haften, wenn sie gegen ihre Mitwirkungsplicht verstoßen. Zugleich droht ihnen ein Bußgeld bis zu 50.000 Euro.



Auch das steuerliche Bankgeheimnis wird eingeschränkt. Dies heißt, dass die Banken Informationen zwar nicht an private Interessenten, dafür aber an die Finanzämter weitergeben müssen. Bei der Eröffnung eines Kontos müssen die Institute ihre neue Kunden auch nach der steuerlichen Identifikationsnummer fragen. Diese Informationen müssen sie aber auch für alle anderen einsammeln, die Zugriff auf das Konto haben. Damit soll verhindert werden, dass Kriminelle sich hinter Strohmännern verstecken.

Konsequenz auf Panama-Papers-Enthüllung

Mit der angestrebten Reform zieht die Bundesregierung die Konsequenz aus der Veröffentlichung der sogenannten Panamapapers. Ein weltweites Netzwerk von Journalisten hatte im Frühjahr durch die Auswertung von elf Millionen Dokumenten enthüllt, wie Spitzenpolitiker, Wirtschaftsführer und andere Prominente ihr Geld in Panama angelegt hatten, um den heimischen Fiskus zu betrügen. Der Gesetzesentwurf Schäubles zielt darauf, auf nationaler Ebene Steuerbetrug und Steuerhinterziehung zu erschweren und härter zu bestrafen. Darüber hinaus laufen auf internationaler Ebene die Bemühungen, durch den grenzüberschreitenden Austausch von Kontodaten die Flucht vorm heimischen Fiskus ins Ausland zu verhindern.



Durch das geplante Gesetz kommen auch auf die Steuerzahler selbst Verschärfungen zu. Bereits jetzt müssen sie dem Finanzamt mitteilen, wenn sie direkt oder indirekt eine Beteiligung an einer Firma im Ausland halten. Die entsprechende Meldeschwelle soll auf Beteiligungen von mindestens zehn Prozent sinken. Zudem soll es deutlich länger dauern, bis Vergehen verjähren und nicht mehr verfolgt werden dürfen. Der Beginn der Fristen dafür kann zehn Jahre lang blockiert werden. „Im Fall einer Steuerhinterziehung kann die Frist, innerhalb der Steuern nachträglich festgesetzt werden, dann im Einzelfall 20 Jahre oder sogar mehr betragen“, schreiben die Beamten des Finanzministeriums in einem Papier zur Erläuterung des Vorhabens. Dafür wird die Steuerhinterziehung durch verdeckte Geschäftsbeziehungen mit Briefkastenfirmen in den Katalog der besonders schweren Fälle aufgenommen.



Unterstützung aus NRW

Die finanzpolitische Sprecherin der Grünen, Lisa Paus, begrüßte die Initiative. Endlich reagiere Schäuble und wolle Transparenz bei den Briefkastenfirmen schaffen. An vielen Stellen reichten die Vorschläge allerdings nicht aus, meinte Paus. „Zur Vermeidung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche brauchen wir ein öffentlich einsehbares Transparenzregister, das die hinter den Firmen versteckten Personen offenlegt.“ Dies blockiere Schäuble seit Jahren.



Dem Gesetz muss neben dem Bundestag auch der Bundesrat zustimmen. Die Länder haben bereits eigene Vorschläge zur Eindämmung von Briefkastenfirmen vorgelegt. Unterstützung für Schäubles Konzept kam von Nordrhein-Westfalens Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD). Die Botschaft sei klar: „ Wir machen weiter Dampf“, sagte der Sozialdemokrat dem Handelsblatt.

