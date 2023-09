Herr Okkan, vergangenes Wochenende demonstrierten Tausende in Köln für Erdogan und seine Politik. Was treibt gerade auch junge türkischstämmige Menschen für diesen Mann auf die Straße?

Viele Türken in Deutschland fühlen sich in der hiesigen Gesellschaft offenbar immer noch nicht Zuhause, sogar in der zweiten, dritten, vierten Generation. Dieses Gefühl der Ausgrenzung führt zu Spannungen und bei jungen Menschen zu solch extremen Reaktionen, wie wir sie bei der Demonstration in Köln gesehen haben. Man identifiziert sich mit Erdogan, einem autoritären Herrscher. Aus dem Gefühl der Ohnmacht heraus sieht man in ihm den mächtigen Menschen, auf den man seine Sehnsüchte projizieren kann.

Aber viele von denen, die da demonstrierten, sind deutsche Staatsbürger. Warum betrachten Sie Erdogan als Ihren Präsidenten?

Die jüngeren Generationen bevorzugen mehrheitlich die deutsche Staatsangehörigkeit. Aber Frau Merkel ist für sie die Sachwalterin, die ihren Job macht. Erdogan hingegen packt sie eben leider bei ihren Emotionen.

Erdogans autoritäres und emotionales Auftreten spricht also gerade viele junge Leute an?

Ja, natürlich. Gerade Jugendliche sehen in Erdogan eine Art Vaterfigur, der der Welt zeigt, welches Potenzial dieses Land hat: „Er ist einer von uns. Er ist ein Türke, ein Moslem, hat sich aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet.“ Das ist eben eine Projektionsfläche, die viele enttäuschte Jugendliche lange gesucht haben. Es ist deshalb nur folgerichtig, dass sie sich von ihm angezogen fühlen. „Herr Erdogan zeigt der Welt, wo der Hammer hängt“. Er beherrscht die Agenda. Er trotzt den Mächtigen der Welt. Er zeigt in ihren Augen, wie mächtig die Türkei sein kann oder sein könnte. Denn hier in dieser Gesellschaft fühlen sie sich zusehends machtlos. Und deshalb reagieren viele konservativer als die Menschen in der Türkei. Deshalb gibt es so viele Erdogan-Wähler in der türkischen Community in Deutschland und in Europa, obwohl sie hier mehrheitlich die SPD und die Grünen wählen.

Konzentrieren wir uns in der öffentlichen Wahrnehmung zu sehr auf die Figur Erdogan?

Ja, natürlich. Wir fokussieren uns viel zu sehr auf Erdogan. Es ist das völlig falsche Signal, die restliche Türkei zu ignorieren. Die westlichen Medien müssen ihre Haltung ändern. Es ist für die Oppositionellen und Verfolgten unerträglich, dass man sich nur auf diese eine Figur konzentriert und alles andere ausblendet. Man übersieht bei dieser Erdogan-Hysterie auch, dass im Land immer noch ein Krieg tobt, dass die kurdisch bewohnten Gebiete bombardiert werden und dass diese Menschen beklagen, dass über sie niemand mehr spricht. Das ist tragisch.

Warum ist gerade die zweite und dritte Generation häufig radikaler als ihre Eltern? Sie sind ja fast alle in Deutschland geboren, hier aufgewachsen, hier in die Schule gegangen.

Diese Menschen wurden hier geboren und viele fühlen sich praktisch von Geburt an ausgegrenzt. Das nehmen sie viel bewusster wahr als ihre Elterngeneration, die viel fatalistischer eingestellt ist als sie. Und die demokratischen Möglichkeiten, die sie hier haben, nutzen sie dann aus, vor allem um ihren Protest zu formulieren.

„Die Türkei ist uns viel näher, als das manchen unter uns lieb ist“

Aber sie müssen doch den Widerspruch sehen, dass sie die Einschränkung von Grundrechten fordern, von denen sie hier profitieren.

Ihr Verhalten mag für Außenstehende schwer zu verstehen sein. Wir als Mehrheitsgesellschaft machen den Fehler zu denken, die Türkei sei ein fernes Land. Aber sie ist uns viel näher, als das manchen unter uns lieb ist. In den familiären, religiösen, nachbarschaftlichen Zusammenhängen gelten nach wie vor andere Verhaltensnormen. Und diese jungen Leute würden natürlich niemals fordern, hier die Grundrechte einzuschränken, denn davon profitieren sie ja mit. Da denken sie sehr pragmatisch.

Aber was ist denn eigentlich Heimat für junge Türkischstämmige?

Ich merke das nicht nur in der Keupstraße, sondern bei jungen Menschen, mit denen ich auch an den Hochschulen zu tun habe. Heimat ist für sie der Ort, wo sie sich geborgen fühlen. Und in ihren Träumen fühlen sie sich viel eher in der türkischen Gemeinschaft geborgen, auch wenn sie diese nur partiell und eher emotional wahrnehmen.

„Migranten haben bei weitem nicht dieselben Bildungschancen“

Haben die Generationen, die in Deutschland geboren worden sind, ein idealisiertes Bild von der Türkei?

Sicherlich. Es ist wichtig zu sehen, dass fast alle politischen Gruppierungen in der Türkei ein Nationalpathos haben, das in Deutschland nicht bekannt ist. Auch die großen Oppositionspartien gehen mit der Flagge auf die Straße und beschwören die heroische türkische Nation. Das sind auch aus der Ferne Faktoren, die sie in dem Gefühl bestärken, dort, in der Heimat, anerkannt zu werden und sich als Türken mit ihnen zu identifizieren. Diese falsch verstandene Solidarität spielt eine große Rolle. Man identifiziert sich dann eben nicht mit den dort Verfolgten, sondern nimmt hier das Demonstrations- und Versammlungsrecht in Anspruch, um sich mit denen zu solidarisieren, die genau diese Rechte in der Türkei einschränken wollen.

Was ist in der Integrationspolitik schief gelaufen?

Man muss sich vergegenwärtigen, dass wir einer großen Mehrheit der Einwanderer die Werte, für die Deutschland steht, für die die EU steht, nicht vermitteln konnten und es immer noch nicht können. Man ist immer von der irrigen Annahme ausgegangen, nach einigen Generationen würden sie sich hier von selbst integrieren. Aber das stimmt nicht. Wir haben es im Bildungssystem seit Jahrzehnten nicht geschafft, dass Migranten dieselben Bildungschancen haben wie deutsche Kinder. Das muss uns sehr zu denken geben. Wir sind noch weit entfernt von französischen oder englischen Verhältnissen, aber die Gefahr ist da, dass die Radikalisierung junger Menschen zunimmt.

Türkisch ist die zweitgrößte Verkehrssprache in Deutschland

Aber was muss man tun, damit sie sich gleichberechtigt fühlen?

Die gesellschaftliche Wertung spielt eine große Rolle. Ein Beispiel: Türkisch ist die zweitgrößte Verkehrssprache in Deutschland, gleich nach der deutschen Sprache. Aber weder die türkische Sprache noch die türkische Kultur wird auch annähernd beachtet wie etwa die anderen europäischen Kulturen. Deshalb ist die Kulturvermittlung so wichtig, das Aufzeigen, welche Potenziale in der türkischen Gesellschaft und in der türkischen Kultur zu finden sind, um auf der kulturellen Ebene eine gewisse Augenhöhe zu erreichen.

Es ist entscheidend für das Selbstwertgefühl dieser Menschen, dass ihre Kultur, ihre Sprache anerkannt wird und man Interesse zeigt für einen annähernd gleichberechtigten Austausch. Man bleibt aber auch im Kultur- und Bildungsbereich, wo die Vielfalt am ehesten vorgelebt werden könnte, immer noch zu eurozentristisch und das wird dann von den Betroffenen als Arroganz aufgefasst. Es ist für die Migrantenkinder schon eine unglaubliche Erleichterung, wenn etwa ein Lehrer ihre Namen richtig ausspricht. Sonst fühlt man sich bei jeder Ansprache diskriminiert. Das sind nur Kleinigkeiten, aber es summiert sich.

Es bleiben zu viele auf der Strecke?

Ja, es gibt eine enorme Intelligenzverschwendung. Das passiert natürlich auch in deutschen Schichten, die unterprivilegiert sind. Aber bei den Migranten ist der Prozentsatz bekanntlich noch viel höher. Ich habe, wie sicherlich viele, die im Bildungsbereich engagiert sind, in früheren Jahren viele intelligente Kinder gesehen, die auf der Sonderschule gelandet sind. Es würde auf der anderen Seite der deutschen Gesellschaft so sehr nutzen, wenn man durch eine Aufklärungs- und Verständigungspolitik deren Potenziale ausschöpfen würde. Es ist sehr schade, dass man diese Verschwendung in einer so entwickelten Gesellschaft wie Deutschland zulässt. Es ist allmählich ein strukturelles Problem geworden und dass man es als gegeben hinzunehmen bereit ist, bedrückt mich. Da entsteht gleichzeitig ein großes Gefährdungspotenzial.

Türken lesen vor allem türkischsprachige Medien

Muss nicht auch die türkischstämmige Community mehr tun?

Doch, da gibt es sehr große Defizite. Aber wir müssen realistisch sehen, dass viele von ihnen immer noch nicht in der Lage sind, diese Defizite aus eigener Kraft zu überwinden. Sie brauchen Angebote, die speziell für sie geschaffen werden und sie tatsächlich ansprechen.

Wo sehen Sie noch Probleme?

Man hat völlig verkannt, dass die modernen Informationstechnologien nicht zur Integration, sondern zum genauen Gegenteil führen können. Je größer die Kommunikationsmöglichkeiten mit der Heimat wurden, desto intensiver wurden etwa die türkischsprachigen Medien aus der Türkei genutzt. Man hat geglaubt, die Mehrheit der Migranten würde dann deutsche Informationsquellen benutzen, aber sie sind mehrheitlich nicht in die Lage versetzt worden, die Zeitungs- und Nachrichtensprache gut genug zu verstehen.

Wozu führt das?

Das kann natürlich sehr gefährlich werden, vor allem wenn sie sprachlich allein auf diese Medien angewiesen sind und man sich die zum überwiegenden Teil von Erdogan beherrschte Medienlandschaft in der Türkei vergegenwärtigt. Dieser Diskurs wird übernommen und darin kommen die Werte, für die wir hier in Deutschland stehen, teilweise gar nicht vor; sondern diese nationalistischere, teilweise reaktionäre Sichtweise ist vorherrschend. Und plötzlich stellen wir dann überrascht fest, dass viele türkeistämmige Menschen hier in Deutschland laut nach der Todesstrafe in der Türkei rufen. Aber das ist eigentlich aus den genannten Gründen leider nachvollziehbar.