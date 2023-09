Duisburg -Bei zahlreichen Demonstrationen wegen des Putschversuchs in der Türkei sind in NRW landesweit rund 10.000 Menschen auf die Straße gegangen. Überall sei es friedlich geblieben, teilte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste in Duisburg mit.

Die größten Demonstrationen fanden mit 5000 Teilnehmern in Essen und rund 3000 Menschen in Duisburg statt. Dort hätten die Menschen ihre Solidarität mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan bekundet.

Weitere Versammlungen fanden in Bochum, Münster, Hamm, Gelsenkirchen, Paderborn, Siegen, Düsseldorf, Bielefeld und Bergheim statt. Überall sei die Polizei vor Ort gewesen. In den frühen Morgenstunden seien alle Versammlungen beendet gewesen. (dpa)

In Köln kam es am Samstagnachmittag vor dem Kölner Dom zu einer Spontanversammlung von mehreren hundert Demonstranten, die auf die Ereignisse in Ankara reagierten. Zeitgleich fand eine Demonstration von Kurden statt, die im Vorfeld bei der Kölner Polizei angemeldet wurde. Diese war mit einer Hundertschaft vor Ort.

Bei diesen Versammlungen kam es zu Wiederstandhandlungen, gegen die die Polizei vorgehen musste. Gegen 17:45 Uhr wurde die Demonstrationen von den Veranstaltern beendet. (red)

