Berlin -In deutschen Sicherheitskreisen herrscht die Sorge, dass die Auseinandersetzungen in der Türkei infolge des Putschversuchs am Wochenende auf Deutschland übergreifen könnten. „Grund sind jüngste Demonstrationen, von denen eine gewalttätig ablief, sowie Erfahrungen mit gewalttätigen Zusammenstößen aus der Vergangenheit. Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Johannes Dimroth, verwies zwar darauf, dass die Proteste mit Ausnahme geringfügiger Ausschreitungen in Gelsenkirchen zuletzt weitgehend friedlich geblieben seien. Er fügte jedoch hinzu: „Eine Prognose, wie sich das weiter entwickelt, kann ich nicht geben.“ In jedem Fall habe das Demonstrationsrecht Grenzen.

1,5 Millionen türkische Pässe in Deutschland

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, äußerte sich ähnlich. „Ich hoffe, dass Ausschreitungen die Ausnahme bleiben und die Leute zur Vernunft kommen“, sagte er dieser Zeitung. „Deutschland ist kein Austragungsort für innenpolitische Konflikte der Türkei. Wir haben hier andere Sorgen.“ Ansonsten bestehe die Gefahr, „dass wir in Deutschland nicht mehr ernst genommen werden“. 2015 lebten in Deutschland 1,5 Millionen Menschen mit türkischem Pass. Die Zahl der Einwohner mit türkischen Wurzeln ist ungefähr doppelt so hoch.

Am Wochenende war es infolge des Putschversuchs zu zahlreichen und meistens spontanen Kundgebungen gekommen. Schwerpunkt war dabei neben Berlin vor allem Nordrhein-Westfalen. Hier gab es Demonstrationen unter anderem in Bergneustadt, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hürth, Iserlohn, Köln, Recklinghausen und Velbert. In Gelsenkirchen-Hassel versammelten sich 150 Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor einem Jugendtreff, der der Gülen-Bewegung zugeordnet wird, die Erdogan wiederum für den Putschversuch verantwortlich macht. Sie warfen zwei Fensterscheiben mit Pflastersteinen ein.

Import des innertürkischen Konflikts

Die türkischstämmige nordrhein-westfälische CDU-Landtagsabgeordnete Serap Güler erklärte daraufhin: „Was gar nicht geht, ist der Import des innertürkischen Konflikts auf unsere Straßen.“ Gewalt und Aggression seien „ein absolutes NoGo“. Ein Sprecher des Innenministeriums in Düsseldorf betonte, man habe das Problem auf dem Schirm und werde, wenn es nicht friedlich bleibe, konsequent vorgehen.

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hatte es hierzulande immer wieder Konflikte zwischen Türken und türkischen Kurden gegeben. In den 90er Jahren blockierten hunderte Kurden Autobahnen. Überdies kam es zu zahlreichen gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. 1994 wurden an einem Tag 500 Demonstranten festgenommen. Im vergangenen März griffen Kurden mit Steinen und Feuerwerkskörpern eine von Türken organisierte Demonstration in Aschaffenburg an. Ein Polizist wurde leicht verletzt.



Der Aufruf zu der Kundgebung unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Terror, gegen PKK und Isis" war nach Polizeiangaben von nationalistischen türkischen Kreisen ausgegangen. Im April kam es zu weiteren Zusammenstößen in Frankfurt, Hamburg, Köln und Stuttgart.



Angst vor einer zweiten Front

Die Furcht besteht nun darin, dass gewissermaßen eine zweite Front zwischen Erdogan-Anhängern und Gegnern entstehen könnte. Etwa 30 Seiten des rund 300-seitigen Verfassungsschutzberichts 2015 sind dem türkischen Extremismus in Deutschland gewidmet.

Ein prominentes Mitglied der türkischen Community sieht die Gefahr nicht. Die Türken hier seien in erster Linie selbst geschockt und verunsichert über das, was in der Türkei noch bevorstehe, sagt der Mann, der anonym bleiben will. Sie hätten Angst, dass das Land „den Bach runtergeht“.