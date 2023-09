Istanbul -Als eine Folge des Putschversuches in der Türkei will die Regierung den Staatsschutz und den Auslandsgeheimdienst unter einem Dach zusammenführen. Damit sollten eine bessere Koordination beider Geheimdienste gewährleistet und ein weiterer Putschversuch verhindert werden, sagte Ministerpräsident Binali Yildirim am Samstag vor Journalisten in Istanbul.

Gülen soll ausgeliefert werden

Die türkische Regierung macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen und dessen Organisation für den versuchten Staatsstreich verantwortlich. Die Gülen-Bewegung hat nach offizieller Darstellung ein Netzwerk in Militär, Polizei, Justiz und im Bildungswesen geschaffen, um den Staat zu unterwandern.

Die Regierung fordert von den USA die Auslieferung Gülens. Nach einer Meldung der Agentur Bloomberg wird das US-Justizministerium in den nächsten Tagen Experten in die Türkei entsenden, um die Vorwürfe gegen Gülen zu überprüfen. Zudem wird US-Vizepräsident Joe Biden nächste Woche in die Türkei reisen. (reuters)

