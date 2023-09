Stuttgart -Am Wochenende gastierte der VfB Stuttgart auf Schalke und erkämpfte sich ein 1:1-Remis. Für Kevin Großkreutz war es ein ganz besonderes Spiel, denn der ehemalige BVB-Profi hat ein ganz spezielles Verhältnis zu den Königsblauen.

Der Weltmeister wurde am Sonntag häufig das Opfer der Schmähgesänge der Schalker. Nach der Partie reagierte der Rechtsverteidiger der Schwaben mit beißendem Spott. „Großkreutz ist ein Hurens... Gähn, wie langweilig. Lasst euch doch mal was Neues einfallen“, schrieb Großkreutz nach dem 1:1 am Sonntag auf Schalke bei Instagram: „Trotzdem werdet ihr nie die Schale berühren. Wie gesagt, mein Angebot steht. Ihr könnt ins Großkreutz-Museum und nur mal kurz dran schnuppern wie 2001. Grüße“

Großkreutz ist ein hurens... Gähn ,wie langweilig. Lasst euch doch mal was neues einfallen. Trotzdem werdet ihr nie die Schale berühren . Wie gesagt, mein Angebot steht. Ihr könnt ins Großkreutz -Museum und nur mal kurz dran schnuppern wie 2001.Grüße Ein von Kevin (@fischkreutz) gepostetes Foto am 21. Feb 2016 um 11:29 Uhr

Der 27-Jährige hatte mit Borussia Dortmund zwei Meisterschaften gefeiert. Schalke 04 wartet derweil seit 1958 auf den Meistertitel. Vor 15 Jahren wähnten sich die Königsblauen schon als Meister, ehe Patrik Andersson für den FC Bayern in Hamburg in der Nachspielzeit zum Ausgleich traf und die Münchner zum Meister machte. (red/sid)