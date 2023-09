Wolfsburg -Nach dem angeblichen Verlust von 75.000 Euro Bargeld in einem Berliner Taxi muss Fußball-Nationalspieler Max Kruse wohl noch einmal tief ins Portemonnaie greifen. Manager Klaus Allofs vom VfL Wolfsburg kündigte eine Strafe für den Fußballprofi an.

Trainer, Manager und Spieler haben den Vorfall in einem Sechs-Augen-Gespräch besprochen.

Kruse muss anscheinend mit einem Bußgeld in fünfstelliger Höhe rechnen.

„Wir haben das intern in einem Sechs-Augen-Gespräch zwischen Max, dem Trainer und mir aufgearbeitet. Das wird von uns sanktioniert“, sagte Allofs der „Bild“-Zeitung (Montag). Dem Bericht zufolge muss Kruse mit einem Bußgeld in fünfstelliger Höhe rechnen.

Am Wochenende hatte die Zeitung berichtet, Kruse habe die große Summe Bargeld an einem frühen Sonntagmorgen im vergangenen Oktober in einem Berliner Taxi vergessen. Anschließend habe er noch am selben Morgen Anzeige erstattet. Von dem Geld fehle bisher jede Spur.

„Wir haben ihm erklärt, welches Verhalten wir von unseren Spielern erwarten. Ich kann nur hoffen, dass es für ihn eine Lehre ist und dass er sein Verhalten etwas ändert“, mahnte Allofs. Kruse selbst hat sich zu den Geschehnissen bislang nicht öffentlich geäußert.

