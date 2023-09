Schönermark/Neuruppin -Anderthalb Jahre nach dem Fund eines Skeletts in einem Brunnen in Schönermark (Uckermark) wird gegen einen 33-Jährigen wegen Mordes ermittelt. Er soll seinen Geschäftspartner aus Habgier umgebracht haben. „Die Indizien haben sich jetzt soweit verdichtet, dass wir den Haftbefehl beantragt haben und der Richter uns folgte“, sagte Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer am Mittwoch. Der Mann wurde an seinem jetzigen Wohnort Dresden festgenommen und soll nach Neuruppin gebracht werden. Dort soll ihm der Haftbefehl verkündet werden.



Der Getötete stammt aus Neubrandenburg, hatte eine IT-Lehre absolviert, war dann bei der Bundeswehr und eröffnete später in der mecklenburgischen Stadt zusammen mit dem Tatverdächtigen einen Markt für Sonderposten. 2008 zogen sie zusammen mit zwei Frauen und einem weiteren Mann in die Uckermark. Ein Jahr später verlor sich die Spur des Opfers, auch weil niemand den Mann als vermisst meldete. Deshalb habe es vor Juni 2015 keine intensive Suche nach ihm gegeben, erklärte der Oberstaatsanwalt.



Dies könnte auch erklären, warum die Leiche nicht früher entdeckt wurde. Denn der Brunnen befand sich auf dem Grundstück, wo das Opfer zuletzt wohnte. Erst bei Bauarbeiten der neuen Besitzer wurden die Überreste des Neubrandenburgers entdeckt. Die Polizei sprach direkt von einem Tötungsverbrechen. Das Skelett soll schon mehrere Jahre im Brunnen gelegen haben.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Kurze Zeit später gerieten die ehemaligen Mitbewohner des Opfers ins Fadenkreuz der Ermittler. Ihre Wohnungen in Neubrandenburg und Dresden wurden durchsucht. Die Ermittler fanden Belege, dass der heute 33-Jährige die Geschäfte des Opfers an sich riss. Ihm konnten zahlreiche Betrugs- und Manipulationshandlungen nachgewiesen werden. Hierfür habe er unter dem Namen des Getöteten gehandelt, erklärte ein Polizeisprecher.