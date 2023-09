Der mutmaßliche Terrorist, dessen Anschlagspläne auf einen Berliner Flughafen und dessen Suizid in einem Leipziger Gefängnis Deutschland seit einer Woche in Atem hält, soll vor seiner Flucht aus Syrien ein ruhiger, unpolitischer Student gewesen sein. So hat es der Bruder von Dschaber Al-Bakr mehreren deutschen Medien erzählt.

Der Vater sei ein wohlhabender, regimetreuer Bauunternehmer, erzählte Alaa Al-Bakr etwa dem Spiegel. Nahe Damaskus lebten die Eltern mit insgesamt neun Kindern, Dschader habe vor seiner Flucht Mechatronik studiert und sei nur einmal durch Kritik an Assad aufgefallen – wofür er aber festgenommen worden sei. Im November 2014 aber stahl er dem Vater Geld, floh über Nordafrika und Italien nach Deutschland, wo er nach wenigen Monaten Asyl erhielt.

Glaubt man dem Bruder, kam Dschaber Al-Bakr erst danach in Kontakt mit Islamisten, angeblich durch Vermittlung von Berliner Imamen.

Im September 2015 sei er auf deren Drängen nach Syrien gereist, um sich dem IS anzuschließen. Davon gehen auch die deutschen Sicherheitsbehörden aus. Zwar gebe es noch keine „ausreichenden gerichtsverwertbare Bezüge zum IS“, wie die Bundesanwaltschaft der FAS erklärte. Aber der Syrer sei Ende August über die Türkei zurückgekommen und habe seinen Anschlagsplan „in der Tasche“ gehabt. In Chemnitz, wo er wohnte, überwachten ihn die Behörden seit Ende September.

Am 7. Oktober hörte dann laut „Welt am Sonntag“ ein US-Geheimdienst ein Telefonat von Al-Bakr mit einem IS-Kontaktmann mit, in dem er über Sprengstoff sprach: „Zwei Kilo sind fertig“, als Ziel zog er einen „großen Flughafen in Berlin“ einem Anschlag auf Züge vor.

Anschlag im Ausmaß von Paris und Brüssel verhindert?

Die Behörden gehen davon aus, ein Anschlag im Ausmaß von Paris und Brüssel verhindert zu haben, nachdem in Al-Bakrs Wohnung 1,5 Kilogramm hochexplosiven Sprengstoff fanden.

Dass er dafür in Berlin war, lege ein Bahn-Ticket nahe, das sich bei ihm fand. Sein Ziel soll er selbst ausgespäht haben. Dafür sei er in der zweiten Septemberhälfte für eine Nacht in Berlin gewesen und habe eine Kontaktperson getroffen. Im Visier der Geheimdienste war er da noch nicht.

Nach der Warnung durch die US-Kollegen schaltete der Verfassungsschutz die sächsische Polizei ein, die Al-Bakr in Chemnitz festnehmen sollte - ihn aber entwischen ließ.

Erst am Montag voriger Woche, zwei Tage vor seinem Suzid, konnte er festgenommen werden: In Leipzig hatten ihn drei andere Syrer festgesetzt, die ihn – erst nach einem guten Tag – als den Gesuchten erkannten. Er hatte bei ihnen Unterschlupf gesucht, berichten sie nun im Spiegel. Sie hätten ihn nicht gekannt, wollten einem „Landsmann in Not helfen“.

Inzwischen sind die drei Syrer, die von den Ermittlern mehrfach als Zeugen befragt wurden, bei Freunden außerhalb Sachsens untergetaucht. Sie sind 26, 28 und 36 Jahre alt, stammen aus derselben Stadt in Syrien, kamen vorigen Sommer über die Balkan-Route. Zwei von ihnen wollen Frau und Kinder nachholen.

Für ihren Einsatz wollen sie nicht gelobt werden: „Wir haben nur unsere Pflicht getan.“

Syrische Informanten vielleicht ins Zeugenschutzprogramm

Aber sie fürchten nun die Rache von Islamisten – auch Al-Bakrs Bruder hatte damit gedroht – und wollen deshalb nicht nach Leipzig zurück. Zwei stehen unter Polizeischutz, eine Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm wird geprüft.

Al-Bakr hatte in der einzigen Vernehmung, zu der er bereit war, alle Vorwürfe bestritten und stattdessen Kontakte in Chemnitz und eben auch die drei Männer der IS-Nähe bezichtigt. Geheimdienste und Polizei fanden darauf keine Hinweise, die Syrer selbst sagen: „Al-Bakr ist wahnsinnig. Er wollte auch uns töten.“

Dass Al-Bakr sich in der Untersuchungshaft erhängen konnte, bleibt derweil weiter ein Politikum. So räumte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) erstmals doch Fehler ein. „Wir alle müssen im Umgang mit islamistischen Strafgefangenen dazulernen“, sagte er der Bild am Sonntag. Darauf, dass ein Islamist sich umbringe, „allein um den Behörden die Ermittlungen zu erschweren und um dem verhassten westlichen Rechtssystem zu schaden, waren wir in Sachsen nicht ausreichend vorbereitet.“

Union findet Fehler bei Heiko Maas

Zugleich wehrt sich die Union gegen die Kritik an ihrem Minister: Es stelle sich die Frage, „warum die Bundesanwaltschaft, die im Zuständigkeitsbereich von Bundesjustizminister Maas (SPD) steht, nicht viel eher das Verfahren übernommen hat“, erklärte ihre rechtspolitische Sprecherin im Bundestag, Elisabeth Winkelmeier-Becker. Immerhin säßen da die Spezialisten für Terrorismus.