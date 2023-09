Chemnitz -Gut drei Wochen nach der tödlichen Messerattacke auf einen 35-jährigen Deutschen in Chemnitz kommt einer der beiden inhaftierten Tatverdächtigen frei. Nach einem Haftprüfungstermin habe das Amtsgericht Chemnitz am Dienstag den Haftbefehl gegen den 22-jährigen Iraker aufgehoben, sagte dessen Rechtsanwalt Ulrich Dost-Roxin. In einer Pressemitteilung behauptet Dost-Roxin, sein Mandant sei auf freien Fuß gesetzt worden, weil es „nicht die geringsten Hinweise auf eine Mittäterschaft“ seines Mandanten gebe. Eine Bestätigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft lag zunächst nicht vor. Zuerst hatten NDR und „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet. Der zweite Verdächtige, ein 23-jähriger Syrer, bleibt dagegen in U-Haft. (dpa, afp)

