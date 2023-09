Donald Trump möchte nach seinem Wahlsieg auf einmal der Präsident aller Amerikaner sein. Doch damit scheint er nicht jeden US-Bürger zu überzeugen. Vor allem jüngere Amerikaner haben Zweifel, ob es in ihrem Land unter Trump wirklich so „great“ wird. Diese Stimmung machen sich auch Reiseanbieter und Airlines zunutze. Schon am Tag nach der Wahl lockten sie mit supergünstigen Angeboten Richtung Kanada.

So wirbt etwa „Spirit-Airlines“ mit 75 Prozent Rabatt auf Flüge Richtung Kanada. Die Billig-Airline verschickte ihr Angebot direkt am Mittwochmorgen, während viele Amerikaner immer noch damit beschäftigt waren, die Nachrichten über Trumps Wahlsieg zu verarbeiten.

.@SpiritAirlines has a sale on flights to Canada pic.twitter.com/zLhci4S8c1 — Betsy Klein (@betsy_klein) November 9, 2016

Auch Booking.com sprang auf den Zug auf und ermunterte Twitter-Follower auf ihrer Website eine Reise zu buchen, um „von der Wahl zu entgiften“ (to detox from the Election). Allerdings ganz ohne Rabatt.

Auch viele kleinere Hotels und Agenturen versuchen deprimierte Amerikaner zu einer Reise zu bewegen. Oder die US-Bürger zu locken, die unter dem designierten Präsidenten Donald Trump von einer Flucht nach Kanada träumen. So meldete die Reiseseite Cheapflights.com, dass die Nachfrage nach One-Way-Tickets nach Kanada am Tag nach der Wahl um 133 Prozent gestiegen sei.

Stimuliert der Wahlausgang die Reiselust vieler Amerikaner, ist es bei den Deutschen genau umgekehrt. Eine Umfrage am Tag nach der Wahl hat ergeben, dass mehr als ein Drittel der Befragten nun nicht mehr in die USA reisen wollen. (ef)

