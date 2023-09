„Man muß jetzt sicherlich sehr beruhigend und beschönigend vorgehen, aber ich kann es“: Nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl schickt sich Helge Schneider an, die Welt zu retten.



Auf Facebook postete der Komiker am Mittwochmittag ein Foto von sich in einigermaßen staatsmännischer Pose. Dazu die Aussage: „Ich stelle mich zur Wahl des Präsidenten für den gesamten Kontinent, plus Amerika und England.“

Seine Strategie zur Beruhigung der durch den Wahlausgang in den USA geschockten und verunsicherten Weltbevölkerung klingt simpel, aber effektiv: „Ich fange mit 'turnen für jederfrau/mann!' an! also keine Angst vor Robert Trump, ich werde kommen!“

Die Reaktionen auf Helge Schneiders beruhigende Worte sind ermutigend. Offenbar hat die Welt auf Helge Schneider gewartet:



