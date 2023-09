Köln -Rockgrößen wie Bono, Pink und Britney Spears haben es in ihrer Karierre schon auf die größten Bühnen der Welt geschafft und teilweise auch - im wahrsten Sinne des Wortes- wieder hinunter. Bühnenunfälle hat wohl nahezu jeder Star schon einmal erlebt, wie auch jüngst Andrea Berg bei ihrer Vorpremiere zu ihrer neuen Konzert-Tournee "Seelenbeben".

Verletzt von Pyrotechnik

Die Schlagerkönigin Andrea Berg wurde von einem feuerspeienden "Riesen-Drachen" schwerverletzt, als sie ihren Fans das neue Bühnenprogramm vorstellte. Die Flammen trafen sie am Arm und Schulter und verursachten Verbrennungen zweiten und dritten Grades.

Bei diesen Künstlern lief auch etwas schief...

Nicht weniger tragisch ist der Bühnenunfall von Enrique Iglesias, der bei seinem Konzert letztes Jahr in Mexiko in eine vorbeifliegende Drohne griff. Die Kameradrohne sollte Bilder von dem Publikum aufnehmen.

Von der eigenen Crew attackiert

Die Sängerin Pink wurde bei ihrem Konzert in Nürnberg 2010 wohl eher vom eigenen Bühnenteam attackiert, als das es sich dabei um einen Unfall handelte. Ab Minute 0:40 ist die dramatische Situation zu sehen, in der die Rocksängerin von einer ihrer Bühnentänzerinnen in die Absperrung geschubst wird.

Kreative Showeinlage

Bei den MTV Music Awards 2008 gelang Jennifer Lopez ein besonders kreativer Stunt. Nach dem sie von dem Rücken einer ihrer Tänzer sprang, verlor Lopez kurz das Gleichgewicht und rutschte augenscheinlich aus. Anstatt auf dem Boden aufzukommen, rettete sie sich schnell wieder auf die Beine.

In Torte ausgerutscht

Übermut tut selten gut- das musste auch Katy Perry bei ihrem Bühnenauftritt im Oktober 2008 bei MTV’s Latin America Awards in Guadalajara, Mexico schmerzlich erfahren. Sie entschied sich spontan auf eine Torte vor sich zu springen und legt sich dabei vollends auf die Nase.

Mit falschem Fuß auf die Bühne getreten

Bono Vox von U2 macht auch mal einem Fehltritt, als er zurück auf die Bühne klettert und dabei einfach mal zur Seite kippt.