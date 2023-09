Berlin -Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat dem Vorschlag des ehemaligen Linksfraktionsvorsitzenden Gregor Gysi widersprochen, wonach SPD, Linke und Grüne einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten aufstellen sollten. „Das ist ein netter Einwurf“, sagte er der Berliner Zeitung. „Aber jede Partei sollte ihren eigenen Kandidaten aufstellen.“ Stegner fügte hinzu: „Wir haben kein Interesse daran, die große Koalition fortzusetzen. Doch wir müssen erst selbst wieder versuchen, stärker zu werden – und zwar in Richtung 30 Prozent. Die Mehrheiten finden sich dann nach der Wahl. Wer jetzt über Optionen redet, der kriegt keine.“

Der einstige Linksfraktionschef Gregor Gysi attackiert SPD-Chef Sigmar Gabriel und schlägt eine Alternative vor.

Die stößt bei den Sozialdemokraten aber nicht auf Gegenliebe.

Der grüne Bundestagsabgeordnete Christian Ströbele zeigte sich ebenfalls skeptisch. Ein gemeinsamer Kandidat sei „der falsche Weg, um der SPD aus ihren Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Kanzlerkandidaten herauszuhelfen“, betonte er. Gleichwohl sei es nicht falsch, auf eine andere Mehrheit im Bundestag zu hoffen.

Gysi hatte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärt: „Ich kann mir durchaus einen gemeinsamen Kandidaten vorstellen. Der böte eine echte Alternative.“ Dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel warf er vor, allenfalls eine Scheinkanzlerkandidatur anzustreben. „Wenn Sigmar Gabriel lediglich Stellvertreter von Angela Merkel bleiben will, sollte er es lieber sein lassen.“ Der künftige SPD-Kandidat, egal ob Mann oder Frau, müsse die Kraft ausstrahlen, das Amt wirklich zu wollen. Dazu müsse eine Machtoption her.

Wer für die SPD antritt, ist noch unklar, sehr wahrscheinlich aber Gabriel, da keine Alternativen in Sicht sind. Die Grünen werden ihre Spitzenkandidaten ab September in einem Mitgliederentscheid ermitteln. Der Vorstoß Gysis dürfte auch dort nicht auf positive Resonanz stoßen – zumal wichtige Vertreter der Partei eher mit Schwarz-Grün liebäugeln. Ähnliches gilt für die Linke selbst, deren linker Flügel einer rot-rot-grünen Koalition kritisch gegenübersteht. Ohnehin würden alle drei Parteien eine Mehrheit, gemessen an den aktuellen Umfragen, klar verfehlen.