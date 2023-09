Berlin -Bei Bill Cosby geht es nur noch um die Höhe der Strafe: Verurteilt wurde der US-Komiker bereits im April, nachdem ihn 60 Frauen beschuldigten, sie sexuell genötigt zu haben. Der Prozess gegen Filmproduzent Harvey Weinstein läuft noch. Cosby war ein wichtiger Fall, aber es waren Weinsteins Taten, deren Aufdeckung 2017 die „MeToo“-Bewegung gegen sexuelle Gewalt und Belästigung ins Rollen brachte. Auch Weinstein droht eine hohe Haftstrafe.

Doch Strafen wie diese werden die Debatte nicht beenden. Die westlichen Gesellschaften brauchen einen nachhaltigen Kulturwandel im Umgang mit sexueller Belästigung.

Soziales oder berufliches Machtgefälle ist Problem

Oft wird geklagt, bei „MeToo“ würden unzulässig brutale Vergewaltigung und „harmlose“ Anzüglichkeiten vermengt. Doch die wichtige Gemeinsamkeit dieser Fälle besteht darin, dass die meisten Täter sich ihren Opfern gegenüber in einer beruflichen oder sozialen Machtstellung befanden.

Die Mentalität der Verharmlosung gesteht denen, die Macht besitzen, mehr Schutz und Freiheit zu als denen ohne Macht. Das Kleinreden von Taten, die nicht oder nicht mehr juristisch aufgearbeitet werden können, verschärft und vertieft diese Machtlosigkeit der Opfer.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Kulturwandel im „MeToo“-Zeitalter

Das Neue im „MeToo“-Zeitalter ist nun, dass den Ohnmächtigen der öffentliche Aufschrei bleibt – der inzwischen ernster genommen wird als vor Bekanntwerden der vieldiskutierten Fälle.

Das Grundgesetz stellt allen weiteren Regeln nicht ohne Grund die Unantastbarkeit der Würde voran. „MeToo“ hat gezeigt, dass Gesetze das allein nicht garantieren können – sondern eben ein Kulturwandel nötig ist.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das wirft neue Fragen auf. Schließlich sind Rechtsstaat und Unschuldsvermutung ebenso Teile unseres Wertesystems. So ist es berechtigt, dass manche Strafrechtlerin die „MeToo“-Dynamiken mit Unbehagen betrachtet.

Die öffentliche Wahrnehmung der Bewegung ist oft diese: Ein Mensch wird beschuldigt, und auch wenn das juristisch keine Folgen hat, kann sein Leben ruiniert sein. Es kann auch zu Falschanschuldigungen kommen.

Täter agieren oft im Privaten

Aber was sollte daraus folgen? Die Grenzüberschreitungen, um die es geht, haben es an sich, dass sie oft nicht abschließend bewiesen werden können. Das heißt nicht, dass sie nicht passiert sind, im Gegenteil agieren die meisten Täter ja bewusst im Schutzraum des Privaten. Es kann nicht sein, dass die unmögliche Lage, in die sie ihre Opfer damit bringen, sie im Nachhinein auch noch schützt.

Leider gibt es keine verlässliche Methode, um zu verhindern, dass es zu Falschbeschuldigungen kommt – außer man verbietet mutmaßlichen Opfern direkt oder indirekt, sich öffentlich zu äußern. Die soziale Ächtung, die nun endlich großflächig die Übergriffigen trifft, würde so mit voller Wucht auf die Betroffenen zurückfallen.

„MeToo“-Bewegung kehrt Machtgefüge um

„MeToo“ ist die Umkehr der Verhältnisse: Die Bewegung stärkt Opfer und Zeugen und verleiht ihnen Macht, die ihnen vorher gefehlt hat.

Sollen „MeToo“ und seine Probleme verschwinden, muss der Grund seines Entstehens verschwinden. Bill Cosby und vermutlich Weinstein erwarten wohl harte Gerichtsurteile. Doch es reicht nicht, die angeblichen „Monster“ zu bestrafen. Menschen in hierarchisch hohen Positionen muss von Anfang an bewusst sein, dass ihnen im Gebrauch ihrer Macht strenge Grenzen gesetzt sind. Nicht nur Politik und Justiz sind deshalb in der Verantwortung, sondern jeder Arbeitgeber, jedes Elternteil, jeder Einzelne.

Wenn „MeToo“ verschwinden soll, müssen die Verhältnisse entkräftet werden, die Männer und Frauen dazu ermächtigen, erst übergriffig zu werden und sich dann von einer Kultur der Angst schützen zu lassen. Die Schutzräume des Schweigens müssen für immer versperrt werden.