Lübeck -Seit Wochen beschweren sich Amateurvereine im Fußball über eine zu hohe Belastung im Frühjahr. Weil die Fußballplätze in den unteren Ligen im Winter meist unbespielbar sind, kommt es immer wieder zu zahlreichen Ausfällen. Die Spiele werden dafür im Frühling nachgeholt, oft in teils irrsinnigen Spieltagsketten, die selbst für Profi-Kicker kaum zu stemmen wären.



Den absoluten Negativ-Höhepunkt erlebt dabei Traditionsverein VfB Lübeck in der Regionalliga Nord. Innerhalb von 42 Tagen müssen die Lübecker 15 (!) Spiele absolvieren. In einer Liga mit 18 Teams ist das beinahe die komplette Rückrunde in anderthalb Monaten. Im Schnitt bleibt der Mannschaft von Trainer Rolf Martin Landerl eine Pause von drei Tagen, oft genug muss das Team aber schon nach zwei Tagen wieder ran. Eine Belastung, wie sie nicht mal Bundesligaspieler kennen.

Kurios: Weil bis zum offiziellen Saisonende am 13. Mai nicht alle Spiele hätten absolviert werden können, ohne die Pausen zwischen den Begegnungen noch weiter einzuschränken, wurde sogar die Saison verlängert. So findet das letzte Saisonspiel der Lübecker nun drei Tage nach "Saisonende" statt. (moh)