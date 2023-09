Erfurt -Nach Auffassung von Thüringens Verfassungsschutzchef Stephan Kramer sind unter den nach Deutschland kommenden Flüchtlingen auch Spione. Spionage-Absichten fremder Staaten in Deutschland seien nicht zu vernachlässigen, sagte Kramer am Montag bei einer Tagung der ostdeutschen Verfassungsschützer in Erfurt.



Unter den eingereisten Personen befänden sich auch ehemalige Mitarbeiter von Nachrichtendiensten und Militärangehörige, die desertiert seien, um sich nicht an Verfolgung und Kriegsverbrechen beteiligen zu müssen, sagte Kramer. Es müsse davon ausgegangen werden, dass angesichts der vielen Flüchtlinge aus Syrien auch die dortigen Nachrichtendienste ein höheres Interesse an Deutschland hätten. Das beziehe sich vor allem auf in Deutschland lebende syrische Oppositionelle. (dpa)