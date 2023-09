Berlin/Köln -Er war ein Kämpfer. In der Politik. Im Leben. Kein anderer Politiker seiner Generation hat so polarisiert wie Guido Westerwelle. Und so erfolgreich. Doch dem größten Wahlsieg in der Geschichte der FDP folgte die größte Niederlage. Er verlor alle Ämter. Seine Partei flog aus dem Bundestag.