Herzlichen Glückwunsch, Michael Preetz! Herthas Manager konnte seine beiden Topstürmer, deren Verträge im Sommer ausgelaufen wären, halten. Das ist im brutalen, globalisierten Transfermarkt wirklich keine Selbstverständlichkeit.



Salomon Kalou dpa

Die Blau-Weißen haben weiterhin zwei Angreifer, die nicht nur treffen, sondern auch davon überzeugt sind, dass sich das Team unter Trainer Pal Dardai weiterentwickelt. Es ist also auch ein Verdienst des Ungarn. Denn beide Routiniers glauben an das große Ziel Europa. Doch beide Stürmer haben das 30. Lebensjahr überschritten. Sie können zwar auch die nächsten zwei Jahre noch Topleistungen bringen. Doch Hertha sollte jetzt schon an die Zukunft denken.



Joker-Angreifer Julian Schieber wird nach seiner zweiten Knie-OP noch lange ausfallen. Auch auf ein Talent aus den eigenen Reihen wie zum Beispiel Muhammed Kiprit, der mit 17 Jahren die A-Junioren-Bundesliga mit 16 Toren auseinanderschießt, zu hoffen, wäre zum jetzigen Zeitpunkt zu optimistisch. Nein, im Sommer muss noch ein Angreifer her. Anfang 20, forsch und frech wie Mitchell Weiser. Nur eben ein echter Stoßstürmer. Dann wäre der Hertha-Sturm wirklich perfekt.