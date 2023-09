Köln -Nachdem die Kölner Polizei in der Silvesternacht von „Nafris" twitterte, war die Aufregung groß. Die Abkürzung für „Nordafrikanische Intensivtäter“ in der Kurznachricht empfanden viele als unangemessen und despektierlich. Polizeipräsident Jürgen Mathies entschuldigte sich inzwischen dafür. Die interne Polizeiabkürzung sei in der offiziellen Twitternachricht fehl am Platze und wohl im Eifer des Gefechts dorthin gekommen.

Gleichwohl: Abkürzungen gehören im Funkverkehr zum Polizeialltag. Das betont auch der ehemalige Bundespolizist und Buchautor Nick Hein. „Man möchte möglichst viele Informationen schnell übermitteln“, erklärt er sowohl auf seiner Facebook-Seite als auch in einem Fernsehinterview . Ein Platzverweis sei dann eben kurz und knapp ein "PV". Wenn an Karneval ein Betrunkener nicht mehr ansprechbar ist, fordere man einen "RTW für eine Hilo" an – einen Rettungswagen für eine hilflose Person. Und ein Nordafrikaner sei intern verkürzt eben ein „Nafri" – genauso wie ‚Ami‘ eine Abkürzung für einen Amerikaner und ‚Aussie‘ für einen Australier sei. „Das beinhaltet keinerlei Wertung“, betont Hein.

Tatsächlich ist die Liste der Abkürzungen, die Polizeibeamte bei ihrer Arbeit und im Einsatz verwenden, lang. Verkürzungen wie „Soko“ für Sonderkommission“ oder SpuSi“ für „Spurensicherung“ kennt man vielleicht noch. Aber bei EHu (Einsatzhundertschaft) GESA (Gefangenensammelstelle) oder ELZ (Einsatzleitzentrale) wird es schon schwieriger. Ein paar der Abkürzungen lösen wir hier auf: (mit dpa)

Hilo = hilflose Person (z.B. Betrunkene)

Ladi = Ladendieb

Limo = Linksmotivierter Straftäter

Remo = Rechtsmotivierter Straftäter

Rabu = Person aus Rumänien oder BulgarienBTMer = Drogenkonsument (von BTM, Betäubungsmittel)

Exhibi = Exhibitionist

LZA = Ampel (Lichtzeichenanlage)

EMS = Einsatzmehrzweckstock (Schlagstock)

Spusi = Spurensicherung

HB = Haftbefehl

Gesa = Gefangenensammelstelle

Acht = Handschellen

BeDo: Beweissicherung und Dokumentation

BePo: Bereitschaftspolizei

Bunker: Polizeigewahrsam

GefKV: Gefährliche Körperverletzung

GEWA SPORT. Gewalttäter, Hooligans

MANV Massenanfall von Verletzten

OS: Objektschutz

OWi :Ordnungswidrigkeit

PEKO: Personenkontrolle

WAWE: Wasserwerfer