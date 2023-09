Köln -Der Tweet der Kölner Polizei, der viele Männer, die „nordafrikanisch“ aussahen, als „Nafris“ bezeichnet, hat hohe Wellen geschlagen – und viel Kritik ausgelöst.

Doch was bedeutet „Nafri“ eigentlich?

Als „Nafris“ seien bei der Polizei – eigentlich behördenintern – ursprünglich generell „Nordafrikaner“ bezeichnet worden, wie ein Polizeisprecher dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ bestätigte.

Doch der Begriff wurde vor allem im Zusammenhang mit (Intensiv-)Straftätern aus nordafrikanischen Ländern verwendet.

Sie würden meist zu mehreren handeln, heißt es in einem „Analyseprojekt“ der Polizei, worüber der „Kölner Stadt-Anzeiger“ bereits im Januar berichtete. Gegenüber Polizisten oder Mitarbeitern der Stadt würden sich „Nafris“ „äußerst aggressiv“ verhalten, heißt es weiter.

Bewaffnete Intensivtäter

Bei „Nafris“ seien laut Polizei Widerstände an der Tagesordnung – viele solcher Intensivtäter trügen beidseitig geschliffene Messer bei sich oder seien mit Pfefferspray, Schlagring, Gürtelschnallen oder großen Glas- oder Spiegelsplittern bewaffnet. Wenn sie randalieren, würden auch schnell Steine fliegen, Möbel zerschlagen oder Regale umgestoßen. Es heißt in dem Bericht, dass dieses Verhalten bewusst eingesetzt werde, um polizeiliches Eingreifen zu erschweren.

„Nafris“ begehen laut Polizei vor allem Taschendiebstähle und Raubüberfälle, und sind besonders in der Altstadt und an der Frankenwerft sowie unterhalb der Philharmonie am Weltjugendtagweg unterwegs. (mit ts)

